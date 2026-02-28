Khẳng định giá trị an sinh

Tư vấn, hướng dẫn chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Ảnh: Phước Ly

Mở rộng bao phủ an sinh

Trong năm 2025, TP. Huế đã giải quyết mới hơn 2.600 hồ sơ hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho khoảng 75.000 lượt người; phối hợp chi trả trợ cấp thất nghiệp cho gần 9.500 lao động. Hiện cơ quan BHXH đang quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho hơn 35.800 người, với tổng số tiền bình quân hàng trăm tỷ đồng/tháng.

Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô, trách nhiệm ngày càng lớn của ngành, mà còn cho thấy phía sau mỗi chế độ là sự ổn định đời sống của hàng chục nghìn gia đình. Việc giải quyết hồ sơ nhanh gọn, đúng quy định, đặc biệt với các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản đã góp phần giảm áp lực tài chính cho người lao động trong thời điểm khó khăn.

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tiếp tục được tổ chức an toàn, thông suốt. Tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt ngày càng tăng, tạo thuận lợi cho người hưởng, đồng thời nâng cao tính minh bạch, giảm rủi ro trong quá trình chi trả. Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ.

Ở lĩnh vực BHYT, hàng triệu lượt khám, chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả trong năm qua, giúp người dân giảm đáng kể chi phí điều trị, nhất là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và các nhóm yếu thế. Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng gia tăng, BHYT tiếp tục là “lá chắn” quan trọng, giúp người dân yên tâm tiếp cận dịch vụ y tế.

Song song với bảo đảm quyền lợi, mở rộng diện bao phủ được xác định là nhiệm vụ then chốt để xây dựng hệ thống an sinh bền vững. Năm 2025, số người tham gia BHXH đạt 160.912 người, chiếm 29,97% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 6.372 người so với cuối năm 2024. Trong đó, BHXH bắt buộc đạt 137.864 người; BHXH tự nguyện đạt 23.048 người, tăng gần 8% so với năm trước.

Số người tham gia BH thất nghiệp đạt 130.937 người, tăng 4,83%, góp phần tạo “lưới an toàn” cho người lao động khi thị trường việc làm biến động. Đặc biệt, BHYT tiếp tục là chỉ tiêu nổi bật nhất khi số người tham gia đạt 1.176.965 người, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT lên 98,94% dân số - vượt 3,69% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Xây dựng hệ thống an sinh bền vững

Không chỉ tập trung vào chỉ tiêu chuyên môn, các hoạt động mang tính nhân văn như trao tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hàng nghìn thẻ BHYT được trao tận tay người dân đã giúp nhiều gia đình giảm gánh nặng chi phí khi không may ốm đau, bệnh tật.

Theo ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc BHXH TP. Huế, những kết quả đạt được trong năm 2025 là nền tảng quan trọng để bước vào năm 2026 với quyết tâm cao hơn. Bối cảnh mới đặt ra nhiều yêu cầu mới khi các Luật BHXH, BHYT sửa đổi bắt đầu có hiệu lực; chuyển đổi số diễn ra sâu rộng; đồng thời kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ ngày càng lớn.

Trên cơ sở chỉ đạo của BHXH Việt Nam và Thành ủy, UBND TP. Huế, BHXH thành phố xác định năm 2026 là năm tăng tốc đổi mới phương thức quản lý và phục vụ, hướng tới mục tiêu phát triển an sinh xã hội bền vững, bao trùm. Trọng tâm là tiếp tục mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT đối với khu vực lao động phi chính thức, hộ kinh doanh cá thể và người lao động tự do.

Công tác truyền thông chính sách được xác định là nhiệm vụ then chốt, tập trung tuyên truyền sâu rộng các điểm mới của Luật BHXH năm 2024, Luật BHYT sửa đổi năm 2024, giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia. Truyền thông không chỉ dừng ở phổ biến quy định mà hướng tới thay đổi nhận thức, thúc đẩy sự tham gia bền vững.

Song song đó, BHXH TP. Huế tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý quỹ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng quỹ BHXH, BHYT, bảo đảm chi đúng, chi đủ, chi hiệu quả. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức “chuyên nghiệp, tận tâm và trách nhiệm” được xem là yếu tố then chốt, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Đơn vị cũng đặt mục tiêu mở rộng chi trả không dùng tiền mặt, tăng cường liên thông, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí giao dịch cho người dân, doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần xây dựng hình ảnh cơ quan BHXH hiện đại, thân thiện và phục vụ.