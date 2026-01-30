Tuổi trẻ Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế dâng hương tưởng niệm tại di tích lịch sử dốc Ba Trục

Đoàn viên Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế dọn dẹp vệ sinh tại di tích lịch sử dốc Ba Trục

Trong kháng chiến chống Pháp, dốc Ba Trục là tuyến đường hành quân vào trạm xá Bắc và chiến khu Hòa Mỹ. Trong chống Mỹ, tuyến dốc Ba Trục trở thành huyết mạch của Tỉnh ủy, Tỉnh đội và trạm xá Bắc (thuộc Viện Quân y 268), các ban đoàn thể, Đại đội Thanh niên xung phong C4K200 thuộc Quân khu IV…, là cửa ngõ ra vào căn cứ địa Cách mạng của các trung đoàn chủ lực. Di tích dốc Ba Trục được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh, trở thành địa chỉ đỏ của phường Phong Điền.

Trong không khí thiêng liêng, các đoàn viên Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã tiến hành dâng hương trước bia tưởng niệm dốc Ba Trục thể hiện lòng tri ân, biết ơn sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trao số tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình em Văn Đình Nhật Nam

Trước đó, vào tháng 3/2025, Chi đoàn Báo Huế ngày nay (nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế) đã phối hợp triển khai công trình chỉnh trang lối vào và gắn bảng tên di tích dốc Ba Trục. Công trình được thực hiện với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Đoàn xã Phong Xuân (nay là Đoàn phường Phong Điền) cùng sự đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Dịp này, đại diện Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế còn đến thăm và trao tặng số tiền hỗ trợ 4 triệu đồng cho em Văn Đình Nhật Nam - em nuôi của chi đoàn. Nam là con giữa trong một gia đình có ba chị em, bố mất sớm và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.