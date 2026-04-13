Phú Lộc triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 6 căn nhà cho hộ khó khăn

Lãnh đạo địa phương và các đơn vị tham gia khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Căn nhà đầu tiên được hỗ trợ xây dựng là của bà Lê Thị Chắt, trú tại thôn Hòa Mậu, thuộc diện hộ cận nghèo, sống neo đơn, có khó khăn về điều kiện nhà ở.

Căn nhà được xây dựng theo kết cấu nhà cấp 4, diện tích khoảng 70m², với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Trong đó, nguồn xã hội hóa do ông Trần Đình Uy Vũ - người con quê hương Phú Lộc, cùng các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ 70 triệu đồng; gia đình đối ứng 50 triệu đồng. Các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và bà con hàng xóm hỗ trợ thêm vật liệu, ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Ngoài căn nhà của bà Chắt, dịp này, UBND xã Phú Lộc triển khai khởi công xây dựng mới thêm 2 nhà và sửa chữa 3 nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 70 triệu đồng; các căn nhà sửa chữa được hỗ trợ 40 triệu đồng từ các nguồn lực xã hội hóa.

Lãnh đạo UBND xã cho biết, địa phương cũng sẽ quan tâm huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình ngày công lao động. UBND xã Phú Lộc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực giúp đỡ các hộ khó khăn về nhà ở, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.