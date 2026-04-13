  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 22/04/2026 12:55

Phú Lộc triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 6 căn nhà cho hộ khó khăn

HNN.VN - Sáng 22/4, UBND xã Phú Lộc tổ chức lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn.

 Lãnh đạo địa phương và các đơn vị tham gia khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Căn nhà đầu tiên được hỗ trợ xây dựng là của bà Lê Thị Chắt, trú tại thôn Hòa Mậu, thuộc diện hộ cận nghèo, sống neo đơn, có khó khăn về điều kiện nhà ở.

Căn nhà được xây dựng theo kết cấu nhà cấp 4, diện tích khoảng 70m², với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Trong đó, nguồn xã hội hóa do ông Trần Đình Uy Vũ - người con quê hương Phú Lộc, cùng các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ 70 triệu đồng; gia đình đối ứng 50 triệu đồng. Các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và bà con hàng xóm hỗ trợ thêm vật liệu, ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Ngoài căn nhà của bà Chắt, dịp này, UBND xã Phú Lộc triển khai khởi công xây dựng mới thêm 2 nhà và sửa chữa 3 nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 70 triệu đồng; các căn nhà sửa chữa được hỗ trợ 40 triệu đồng từ các nguồn lực xã hội hóa.

Lãnh đạo UBND xã cho biết, địa phương cũng sẽ quan tâm huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình ngày công lao động. UBND xã Phú Lộc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực giúp đỡ các hộ khó khăn về nhà ở, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

PHÚC HIẾU
 Từ khóa:
xây dựng nhàkhởi côngsửa chữa nhànhà ởxã Phú Lộc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm cơ hội sở hữu nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2026/NĐ-CP ngày 7/4/2026 về việc quy định nâng mức trần thu nhập với cá nhân mua nhà ở xã hội (NOXH) lên 25 triệu đồng/tháng, tăng 5 triệu đồng/tháng so với quy định trước đó. Theo nghị định này, hai vợ chồng có tổng thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng sẽ được mua NOXH, thay vì mức 40 triệu đồng/tháng như trước đây.

Thêm cơ hội sở hữu nhà ở xã hội
Ra quân tiêm phòng vắc-xin dại miễn phí cho chó, mèo

Sáng 3/4, tại Trung tâm Du khách, Vườn quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc), Tổ chức Động vật châu Á phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Huế, Vườn Quốc gia Bạch Mã, UBND xã Phú Lộc cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 6 tổ chức lễ ra quân tiêm phòng vắc-xin dại miễn phí cho chó, mèo.

Ra quân tiêm phòng vắc-xin dại miễn phí cho chó, mèo
Khởi công Dự án Vlasta Premier - Phú Hội

Sáng 29/3, tại phường Thuận Hoá, TP. Huế, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (đơn vị phát triển dự án) và Công ty Cổ phần Union Success Việt Nam (chủ đầu tư) tổ chức lễ khởi công Dự án Vlasta Premier - Phú Hội (hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật).

Khởi công Dự án Vlasta Premier - Phú Hội
Khởi công xây dựng hạng mục nhà 3 tầng tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

Sáng 26/3, UBND phường Thuận Hóa tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng dự án Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - hạng mục nhà 3 tầng gồm 15 phòng học. Công trình được triển khai trong không khí thi đua sôi nổi, chào mừng 51 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026) và hướng tới kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Khởi công xây dựng hạng mục nhà 3 tầng tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
Khởi công dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây

Sáng 26/3, tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), Công ty CP Bất động sản FUTA Land tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây (thuộc Khu đô thị Chân Mây, vị trí số 8). Sự kiện diễn ra nhân dịp chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026).

Khởi công dự án nhà ở xã hội tại Chân Mây

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top