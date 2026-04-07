Khởi công xây dựng nhà cho ngư dân nghèo xã Vinh Lộc

Trao bảng kinh phí 160 triệu đồng xây nhà cho ngư dân nghèo

Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” được triển khai trong giai đoạn 2022 - 2027 với mục tiêu hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm bám biển, phát triển kinh tế gia đình.

Đợt này, 2 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà với kinh phí 80 triệu đồng/hộ. Nguồn kinh phí này do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tài trợ, nhằm giúp đỡ các gia đình ngư dân vùng ven biển có nơi ở kiên cố, an toàn trước thiên tai, bão lũ, từng bước ổn định cuộc sống lâu dài. Ngay sau buổi lễ, các đơn vị thi công đã khẩn trương triển khai xây dựng, phấn đấu đảm bảo tiến độ và chất lượng để sớm bàn giao nhà cho bà con đưa vào sử dụng.

Buổi lễ là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm, chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức và nhà tài trợ trong việc chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.