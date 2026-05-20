Xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, bảo đảm mọi người đều có chỗ ở

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê và các ý kiến tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chăm lo chỗ ở cho nhân dân là bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Nhà ở phải là chiến lược dài hạn của Nhà nước nhằm bảo đảm công bằng xã hội, ổn định thị trường, tạo nền tảng cho đô thị hóa một cách bền vững.

Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện thể chế, ban hành những chính sách tháo gỡ thủ tục và thúc đẩy phát triển nhà ở. Tuy nhiên, kết quả đạt được cơ bản chưa đạt mục tiêu đề ra. Nguồn cung nhà ở chính sách còn thiếu, phân bổ chưa hợp lý; nhiều nơi nhu cầu cao nhưng triển khai chậm hoặc dự án ở quá xa, thiếu kết nối giao thông, thiếu trường học, y tế, thiết chế văn hóa và dịch vụ thiết yếu. Cơ cấu về sản phẩm nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động và người dân rất lớn.

Khẳng định quan điểm nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, để tích sản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với một tư duy mới, tầm nhìn mới, bảo đảm mọi người đều có chỗ ở. Phát triển nhà ở phải được đặt trong tư duy tổng thể, là vấn đề chung của các cấp, các ngành, liên cấp, liên vùng gắn với quy hoạch đô thị, đất đai, giao thông, quản lý thị trường lao động, quản lý dân cư.

Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển đô thị của quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các thiết chế về văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm sinh hoạt cho người dân.

Quy hoạch về nhà ở phải bám sát cung cầu của người lao động; căn cứ vào thực tiễn mà ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mô hình phát triển nhà ở của Việt Nam trong giai đoạn mới không phải là mô hình bao cấp nhà ở, nhưng cũng không phó mặc cho thị trường. Nhà nước sử dụng hiệu quả những công cụ như quy hoạch, đất đai, tài chính, thuế, tín dụng, đầu tư công, pháp luật… để dẫn dắt thị trường, phục vụ số đông, bảo vệ người yếu thế, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Nhà nước kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, điều tiết về thuế, tín dụng, đơn giản hóa thủ tục phát triển nhà ở, đồng thời kiểm soát tiến độ, chất lượng xây dựng, giá bán và giá cho thuê; kiểm soát chặt chẽ đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở, không để tình trạng nhà ở thành tài sản đầu cơ, bảo đảm công bằng, người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, từ nay đến năm 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, các địa bàn có giá nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân.

Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế pháp luật về nhà ở. Nghiên cứu các chính sách để tăng tốc phát triển thị trường cho thuê căn hộ và khuyến khích khu vực tư nhân cùng các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào việc xây dựng, tài trợ vốn và quản lý cho thuê căn hộ giá thuê rẻ.

Đơn giản hóa thủ tục phát triển nhà ở chính sách theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn, có thời hạn rõ ràng và trách nhiệm cá nhân.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp các bộ, ngành liên quan để đưa ra cơ chế tài chính dài hạn cho nhà ở chính sách. Các địa phương rà soát lại quỹ đất và hoàn thiện quy hoạch về nhà ở trên địa bàn, trước hết là tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đại học, khu y tế và vùng đô thị hóa nhanh; chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nhà ở cho thuê.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Đảng ủy Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, phù hợp với Hiến pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhu cầu của nhân dân để trình Quốc hội xem xét, thông qua.