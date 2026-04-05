Xây dựng thêm một nhà tình nghĩa ở phường Phong Điền

Lãnh đạo PC Huế và phường Phong Điền hỗ trợ kinh phí xây nhà Tình nghĩa cho bà Lương

Bà Lê Thị Lương sinh năm 1950, dân tộc Pa Hy, từng tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện bà đang sống cùng con gái trong ngôi nhà lợp bằng tấm lợp fibro xi măng, vách gỗ đã mục nát, xuống cấp. Nhằm chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ kinh phí 70 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Đây là nguồn động viên quan trọng, giúp thêm cho gia đình bà có điều kiện xây dựng ngôi nhà kiên cố, khang trang, ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PC Huế cho biết, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đơn vị luôn ưu tiên nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ, đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn cho các gia đình có công với cách mạng. Năm 2026, phường sẽ tiếp tục vận động, xây dựng thêm nhiều căn nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách, góp phần xóa nhà tạm trên địa bàn. Dự kiến, ngôi nhà trên sẽ hoàn thành sau 3 tháng thi công, hướng đến chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).