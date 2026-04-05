Xây dựng thêm một nhà tình nghĩa ở phường Phong Điền

HNN.VN - Sáng 3/4, UBND phường Phong Điền phối hợp với Công ty Điện lực Huế (PC Huế) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Lương, người có công với cách mạng, tại tổ dân phố Khe Trăn.

Lãnh đạo PC Huế và phường Phong Điền hỗ trợ kinh phí xây nhà Tình nghĩa cho bà Lương 

Bà Lê Thị Lương sinh năm 1950, dân tộc Pa Hy, từng tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện bà đang sống cùng con gái trong ngôi nhà lợp bằng tấm lợp fibro xi măng, vách gỗ đã mục nát, xuống cấp. Nhằm chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ kinh phí 70 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Đây là nguồn động viên quan trọng, giúp thêm cho gia đình bà có điều kiện xây dựng ngôi nhà kiên cố, khang trang, ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PC Huế cho biết, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đơn vị luôn ưu tiên nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ, đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn cho các gia đình có công với cách mạng. Năm 2026, phường sẽ tiếp tục vận động, xây dựng thêm nhiều căn nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách, góp phần xóa nhà tạm trên địa bàn. Dự kiến, ngôi nhà trên sẽ hoàn thành sau 3 tháng thi công, hướng đến chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Song Minh
Sôi động Đại hội Thể dục thể thao tại Hóa Châu, Phong Điền

Ngày 5/4, UBND phường Hóa Châu tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I, năm 2025 - 2026. Đại hội thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng, từ các tổ dân phố, trường học đến các đơn vị lực lượng vũ trang, với sự góp mặt của các vận động viên (VĐV) tiêu biểu đạt thành tích cao ở cấp thành phố, quốc gia.

Đồng lòng vì hạnh phúc Nhân dân

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh phương châm hành động lớn: “Tự chủ chiến lược - Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm - Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.” Đây không chỉ là lời hiệu triệu về đoàn kết, mà còn là một định hướng phát triển sâu sắc: muốn đất nước đi nhanh, đi xa và đi bền vững, phải khơi dậy sức mạnh con người, nuôi dưỡng niềm tin xã hội và lấy hạnh phúc của Nhân dân làm đích đến cuối cùng.

Áp lực khi giá vật liệu xây dựng tăng cao

Trước những biến động mạnh của thị trường năng lượng toàn cầu, nhất là đà tăng của giá xăng dầu trong thời gian gần đây, các loại vật liệu xây dựng cơ bản như: sắt, thép, xi-măng, cát xây dựng… đều tăng giá mạnh, ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng cả khu vực dân sinh và công trình quan trọng.

Chủ động giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng

Chiều 26/3, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan nhằm rà soát tình hình biến động giá vật liệu xây dựng thời gian qua, đánh giá cân đối cung - cầu trên địa bàn, đồng thời đề ra các giải pháp tăng cường quản lý, bảo đảm nguồn cung và ổn định mặt bằng giá trên thị trường.

