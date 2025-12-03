Những mái ấm mang nghĩa tình quân dân

Lực lượng quân đội đã huy động hơn 2.620 ngày công để sửa chữa 40 nhà và xây mới 5 nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”

Mệnh lệnh từ trái tim

Thành công của “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc trước hết được tạo nên từ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và có tổ chức chặt chẽ của lực lượng quân đội. Trung đoàn 6 - đơn vị chủ lực, cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc đã trực tiếp đảm nhiệm vai trò nòng cốt, từ khảo sát thực tế, tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ đến chỉ huy thi công từng công trình cụ thể.

Rời thao trường huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ bước vào một “thao trường đặc biệt” - nơi không chỉ đòi hỏi sức bền, kỹ năng nghề nghiệp mà còn là tinh thần trách nhiệm cao nhất trước đời sống của Nhân dân. Với phương châm “ở cùng dân, làm cùng dân”, bộ đội bám sát địa bàn hai xã Lộc An và Khe Tre, chủ động vượt qua những thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, cũng như thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 10 - 12 cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động luân phiên, liên tục, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Hơn 2.620 ngày công không chỉ phản ánh khối lượng lao động lớn, mà còn thể hiện rõ sức vóc, bản lĩnh và vai trò xung kích của quân đội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời bình. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị bộ đội với cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp các công trình được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo Thiếu tá Lê Công Thành, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 6, toàn bộ chiến dịch được tổ chức, điều hành một cách khoa học: “Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm của bộ đội đối với Nhân dân. Từng ngày công, từng hạng mục đều được tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả lâu dài”.

Từ sự chỉ huy thống nhất ấy, những mái nhà mới dần hiện hữu trên vùng đất từng chịu nhiều thiên tai. Tại xã Khe Tre, 3 căn nhà mới của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hiệp, các ông Nguyễn Văn Lượng, Trần Văn Viến được xây dựng trên khu tái định cư là minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn sâu sắc của chiến dịch.

Ngôi nhà cũ của ông Viến từng bị lũ dữ cuốn trôi. Nay, với sự chung tay trực tiếp của bộ đội, mái ấm mới kiên cố không chỉ mang lại chỗ ở an toàn mà còn trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp hai ông bà an cư, bắt đầu lại cuộc sống.

Trong ngày bàn giao nhà, ông Viến xúc động chia sẻ: “Nếu không có bộ đội về giúp, chắc vợ chồng tôi vẫn phải sống tạm bợ. Tuổi già rồi, có được niềm vui này là quý lắm”.

Mỗi mái nhà đều ghi dấu ấn của người lính

Niềm vui ấy tiếp tục lan tỏa tại xã Lộc An, nơi ông Nguyễn Văn Đức và bà Võ Thị Trâm được bàn giao căn nhà mới hoàn toàn. Ngày dọn về ở, bà Trâm không giấu được xúc động khi nhận thêm món quà nhỏ là chiếc ti vi. Phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc của bộ đội và các đơn vị đồng hành. “Có nhà mới đã là mừng lắm rồi, nay còn được các chú bộ đội quan tâm thêm, tôi thấy mình được chở che thật sự”, bà Trâm chia sẻ trong căn nhà còn thơm mùi vôi vữa.

Bên cạnh việc xây mới 5 căn nhà, bộ đội còn trực tiếp sửa chữa, gia cố 40 căn nhà xuống cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Những mái nhà sau sửa chữa tuy không mới hoàn toàn nhưng đã đủ vững chắc để che chở người dân trước mưa bão, giúp họ yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài. Các căn nhà đều được cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt trong những mái ấm mới.

Những giọt mồ hôi trên công trường dường như trở nên nhẹ nhõm hơn khi đổi lại là nụ cười và ánh mắt rạng rỡ của bà con. Với người lính, mỗi viên gạch đặt lên không chỉ là vật liệu xây dựng, mà còn là niềm tin và sự bình yên mà Nhân dân gửi gắm.

“Chiến dịch Quang Trung” khép lại, nhưng hình ảnh người lính cần mẫn bên những công trình dân sinh, những bữa cơm vội bên công trường, những ngày lao động quên giờ nghỉ vẫn còn in đậm trong lòng Nhân dân Lộc An, Khe Tre.

45 mái nhà được xây dựng và sửa chữa bằng hơn 2.620 ngày công bộ đội không chỉ là những con số, mà là kết tinh của tổ chức, kỷ luật, sức vóc và nghĩa tình quân dân. Chủ tịch UBND xã Khe Tre Dương Thanh Phước bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội và các lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung” đã không quản khó khăn, vất vả, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm đón Tết trong những mái ấm an toàn, nghĩa tình.