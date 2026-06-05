Ngày và đêm 10/6, TP. Huế có mưa rào và dông rải rác

Dự báo, trong ngày và đêm 10/6, khu vực TP. Huế có mưa rào và dông rải rác

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi, sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Hiện nay, TP. Huế đang bước vào giai đoạn nắng nóng xen kẽ với các đợt mưa dông. Điều kiện thời tiết này thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue sinh sôi, phát triển và làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết như vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, ngủ màn và phối hợp với ngành chức năng trong công tác phòng dịch. Đây là giải pháp hiệu quả để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.