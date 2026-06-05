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ClockThứ Tư, 10/06/2026 11:52

Ngày và đêm 10/6, TP. Huế có mưa rào và dông rải rác

HNN.VN - Ngày 10/6, ngành chức năng TP. Huế cho biết, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 10/6, khu vực TP. Huế có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Thời tiết ngày 5/6: Bắc Bộ sáng và đêm có mưa rào và dông, Trung Bộ ngày nắng nóngThời tiết ngày 18/4: Miền bắc có mưa rào ở nhiều nơi, miền nam ngày nắngThời tiết ngày 17/4: Cả nước có mưa rào giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóngTừ 17/4, nắng nóng dịu dần

Dự báo, trong ngày và đêm 10/6, khu vực TP. Huế có mưa rào và dông rải rác 

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi, sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Hiện nay, TP. Huế đang bước vào giai đoạn nắng nóng xen kẽ với các đợt mưa dông. Điều kiện thời tiết này thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue sinh sôi, phát triển và làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết như vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, ngủ màn và phối hợp với ngành chức năng trong công tác phòng dịch. Đây là giải pháp hiệu quả để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Mưa ràongày 10/6TP. Huế.
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