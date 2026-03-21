Gần 550 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Trung ương Huế

Đơn vị tài trợ ký kết hỗ trợ 1 năm sản phẩm cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế

Chương trình diễn ra trong khuôn khổ Tháng Thanh niên 2026, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điểm nổi bật của hoạt động là mô hình phối hợp đa bên giữa báo chí - bệnh viện - doanh nghiệp, trong đó hệ sinh thái ABERA thuộc HV Holdings Global triển khai chuỗi hỗ trợ chăm sóc cá nhân thiết thực, kết hợp giữa hỗ trợ trực tiếp và đồng hành dài hạn.

Tại chương trình, thương hiệu DermABERA đảm nhiệm các hoạt động hỗ trợ tại chỗ với 500 phần quà tại “Gian hàng 0 đồng”, 100 phần quà chăm sóc cá nhân dành cho bệnh nhân khó khăn và 100 suất gội đầu miễn phí ngay tại bệnh viện. Cùng với đó, tổng cộng 650 phần quà từ các nhãn hàng trong hệ sinh thái ABERA được trao cho bệnh nhân và người nhà trong ngày diễn ra sự kiện.

Không dừng ở hỗ trợ ngắn hạn, Men’s ABERA cam kết tài trợ sản phẩm dầu gội trong vòng 1 năm, phục vụ khoảng 11.000 lượt gội đầu cho bệnh nhân nội trú, trong khi LumiABERA cung cấp sữa rửa mặt dịu nhẹ với quy mô khoảng 12.750 lượt sử dụng mỗi năm. Các hạng mục này nhằm đáp ứng nhu cầu vệ sinh cá nhân thiết yếu, góp phần cải thiện chất lượng sinh hoạt và tinh thần cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Trao quà đến bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế

Đại diện Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, đây là một trong những hoạt động trọng điểm của tuổi trẻ VTV trong Tháng Thanh niên năm nay, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội và vai trò của báo chí trong lan tỏa các giá trị nhân văn.

Phía Bệnh viện Trung ương Huế đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các bên, nhấn mạnh chương trình không chỉ mang lại hỗ trợ thiết thực mà còn góp phần động viên tinh thần, giúp bệnh nhân có thêm niềm tin trong quá trình điều trị.

Đại diện doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái ABERA cũng khẳng định việc tham gia chương trình là một phần trong cam kết trách nhiệm xã hội, hướng tới đóng góp lâu dài cho cộng đồng và đồng hành cùng hệ thống y tế trong chăm sóc toàn diện người bệnh.