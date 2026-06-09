Không để trẻ em phải lao động sớm

Trẻ em các cơ sở bảo trợ trên địa bàn thành phố tham gia trải nghiệm làm nghề truyền thống

Giảm thiểu lao động trẻ em

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình an sinh được triển khai đồng bộ, công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, ngành y tế với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ lao động sớm, nhất là đối với những nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và dễ bị tổn thương.

Theo thống kê của Sở Y tế TP. Huế, hiện toàn thành phố có 273.215 trẻ em, chiếm khoảng 24,7% dân số. Trong số này có 4.205 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hơn 4.000 trẻ đang được hưởng trợ cấp xã hội và chăm sóc dưới nhiều hình thức khác nhau.

Thực tế cho thấy, tình trạng sử dụng lao động trẻ em trái quy định pháp luật tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố cơ bản không xảy ra. Tuy nhiên, tại một số vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tình trạng trẻ em tham gia lao động cùng gia đình như chăn nuôi, cắt cỏ, bán hàng rong, làm việc nhà hoặc phụ việc tại các quán ăn, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

Trên thực tế, việc trẻ em tham gia một số công việc phù hợp nhằm hỗ trợ gia đình hay rèn luyện kỹ năng sống không phải là điều đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu công việc kéo dài, vượt quá sức khỏe, ảnh hưởng đến việc học tập hoặc sự phát triển thể chất, tinh thần của trẻ thì có thể dẫn đến nhiều hệ lụy lâu dài. Không ít trường hợp trẻ em phải gác lại việc học, mất cơ hội phát triển bản thân hoặc đối mặt với các nguy cơ tai nạn lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe và tương lai.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế, nguyên nhân của tình trạng trẻ em tham gia lao động sớm chủ yếu xuất phát từ điều kiện kinh tế gia đình. Tại các khu vực còn nhiều khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một số gia đình vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ lao động của con em trong sinh hoạt và sản xuất. Một số trẻ học tập chưa tốt, thiếu định hướng nghề nghiệp và tương lai nên lựa chọn nghỉ học sớm để tham gia lao động kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên, những năm gần đây, việc thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa lao động trẻ em. Khi điều kiện kinh tế gia đình được cải thiện, trẻ em có nhiều cơ hội được học tập, chăm sóc tốt hơn, từ đó giảm nguy cơ phải tham gia lao động sớm.

Đẩy mạnh truyền thông

Xác định công tác truyền thông là một trong những giải pháp trọng tâm, thời gian qua Sở Y tế TP. Huế đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến bảo vệ trẻ em. Các hoạt động truyền thông được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh, nhà trường và cộng đồng về quyền trẻ em cũng như tác hại của lao động trẻ em. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em tại cơ sở được tăng cường; các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bóc lột sức lao động hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được chủ động phát hiện và hỗ trợ kịp thời.

Nhiều hoạt động thiết thực cũng được tổ chức nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè. Các lớp kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng tham gia môi trường số an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống xâm hại trẻ em được triển khai rộng khắp. Nhiều địa phương còn tổ chức các lớp năng khiếu, võ thuật, âm nhạc, thể thao, học kỳ quân đội và dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, thời gian tới ngành y tế tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa, vận động doanh nghiệp và các tổ chức tham gia đầu tư các giải pháp công nghệ phục vụ công tác bảo vệ trẻ em; đồng thời nâng cao kỹ năng số cho trẻ em, đặc biệt tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Ngành cũng sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động vui chơi, giải trí, dạy bơi miễn phí, tạo thêm nhiều sân chơi an toàn, bổ ích cho trẻ em trong dịp hè.

Cùng với các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng cường các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em sẽ góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ, hướng tới mục tiêu không còn trẻ em phải lao động sớm vì hoàn cảnh khó khăn hay thiếu sự bảo vệ của cộng đồng.