Mời đọc Huế ngày nay số 486, phát hành ngày 30/7

Nổi bật trên trang nhất là bài “Tăng cường phối hợp, mở rộng không gian phát triển cho Huế”, tổng thuật phiên làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại Lê Hoài Trung với Ban Thường vụ Thành ủy Huế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026; đánh giá tình hình phối hợp, triển khai Kế hoạch hành động giữa Bộ Ngoại giao và TP.Huế giai đoạn 2026 - 2030. Theo đồng chí Lê Hoài Trung, Huế còn nhiều dư địa để bứt phá nhờ lợi thế về quỹ đất, nguồn nhân lực, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện và sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Trang nhất Huế ngày nay số 486 với các thông tin nổi bật

“Từ ban hành nghị quyết đến năng lực tổ chức thực thi” (trang Thời sự-Chính trị) thông tin: Thực tiễn ở nhiều địa phương của TP. Huế cho thấy, năng lực tổ chức thực hiện đang trở thành thước đo hiệu quả lãnh đạo, điều hành. Khi người dân cảm nhận được sự thuận tiện hơn trong từng thủ tục, doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội phát triển và địa phương tạo ra tăng trưởng thực chất, đó cũng là lúc năng lực tổ chức thực hiện trở thành thước đo hiệu quả lãnh đạo.

Bài “Định vị lại thương hiệu kiệu sẻ Hương Chữ” (trang Kinh tế) phản ánh: Sau những nỗ lực phục tráng giống, tổ chức lại sản xuất, ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ… của thị xã Hương Trà (cũ) và phường Kim Trà, hiện tại, ngoài 1ha kiệu VietGAP, trên địa bàn Kim Trà đang trồng thêm hơn 8ha kiệu sẻ cùng thị trường tiêu thụ đang được mở rộng.

Trên trang Văn hóa có bài “Xây dựng thương hiệu lễ hội từ Wonderverse Music Fest” cho rằng: Với Wonderverse Music Fest, Huế lựa chọn một cách tiếp cận mới: dùng âm nhạc, công nghệ và sáng tạo để kể câu chuyện di sản, đồng thời đặt mục tiêu xây dựng một IP (thương hiệu) lễ hội riêng của thành phố. Tiếp đó là bài “Không còn ngại công nghệ nhờ chuyển đổi số” phản ánh phong trào "Bình dân học vụ số" đang từng bước giúp người dân Huế chủ động hơn trong việc tiếp cận công nghệ. Theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, mỗi tổ sẽ được hỗ trợ khoảng 2 triệu đồng mỗi năm để bồi dưỡng, tập huấn. Mức kinh phí tuy không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực đối với những người đang âm thầm góp phần thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng.

Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”, trên trang Bạn đọc-Pháp luật có bài “Trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa”. Theo đó, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, việc nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho mỗi người dân được xem là “lá chắn” quan trọng, góp phần ngăn chặn tội phạm mua bán người ngay từ cơ sở.

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