Không còn ngại công nghệ nhờ chuyển đổi số

Người dân được hướng dẫn cài đặt, sử dụng các dịch vụ trên điện thoại thông minh để làm thủ tục hành chính.

Cầm tay chỉ việc

Trước bàn tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Thái, bà Hoàng Thị Chắt (tổ dân phố Phò Ninh) lúng túng khi được yêu cầu sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để bổ sung thông tin. Chỉ ít phút sau khi được các đoàn viên, thanh niên trong Tổ công nghệ số cộng đồng của phường hướng dẫn, cài đặt lại ứng dụng, cập nhật thông tin và hướng dẫn cụ thể từng thao tác trên điện thoại, bà Chắt đã hoàn tất hồ sơ thủ tục nhanh hơn. “Lâu nay nghe đến công nghệ là tôi rất ngại. Nhưng nay nhờ có các cháu, tôi thấy cũng dễ hiểu, tiện cho những lần sau khi cần đến giấy tờ trên VNeID”, bà Chắt trò chuyện.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, các tổ công nghệ số cộng đồng ở Phong Thái đã trở thành cầu nối giúp người dân tiếp cận các tiện ích số một cách gần gũi và dễ hiểu. Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Thái cho biết, địa phương hiện có 30 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 160 thành viên. Các tổ còn trở thành những người “vác tù và” mọi lúc, mọi nơi khi người dân cần.

Anh Hoàng Ngọc Hiếu, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố Cổ Bi 3 (nay là tổ dân phố Đông Sơn) cho biết, mỗi khi có ứng dụng mới hoặc tiện ích số mới được triển khai, các thành viên đều chủ động đến từng khu dân cư hướng dẫn người dân. Từ chỗ gần như không biết sử dụng điện thoại thông minh, nhiều người nay đã có thể tự tra cứu thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác nhiều tiện ích phục vụ cuộc sống.

Theo thống kê từ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Thái, hiện khoảng 20% người dân có thể tự thực hiện các thao tác số khi giải quyết thủ tục hành chính, phần đông còn lại vẫn cần sự hỗ trợ của cán bộ và tổ công nghệ số cộng đồng. Tuy nhiên, so với thời điểm trước đây, đây đã dấu hiệu tích cực cho thấy, kỹ năng số của người dân được cải thiện rõ rệt.

Ông Trần Công Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái đánh giá, tổ công nghệ số cộng đồng thực sự là “cánh tay nối dài” của chính quyền trong triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục kiện toàn lực lượng theo mô hình mới, ưu tiên lựa chọn những người trẻ, am hiểu công nghệ, nhiệt tình và gắn bó với địa bàn để tiếp tục đồng hành cùng người dân. Đồng thời, tăng cường tập huấn chuyên sâu về chữ ký số, dịch vụ công, VNeID, bảo mật thông tin... nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao.

Duy trì thường xuyên

Từ những mô hình hiệu quả ở cơ sở, phong trào “Bình dân học vụ số” đang tạo sức lan tỏa trên phạm vi toàn thành phố Huế. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc phổ cập kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh mà hướng đến xây dựng thói quen sử dụng công nghệ trong học tập, lao động, sản xuất và giải quyết công việc hằng ngày.

Các địa phương đã đồng loạt triển khai đánh giá, phổ cập kỹ năng số cho nhiều nhóm đối tượng, từ cán bộ, công chức, viên chức đến học sinh, sinh viên, người lao động và người dân. Bên cạnh hỗ trợ cài đặt, sử dụng các dịch vụ hành chính, tiện ích, các địa phương còn tăng cường tuyên truyền kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng cho cán bộ, người dân, học sinh, sinh viên...

Không chỉ trong lĩnh vực hành chính, chuyển đổi số còn lan tỏa đến giáo dục, kinh tế và đời sống. Các trường học tăng cường giáo dục kỹ năng số, internet an toàn, khuyến khích giáo viên, học sinh hỗ trợ phụ huynh tiếp cận các nền tảng số. Ở nhiều địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP và hộ kinh doanh còn được hướng dẫn ứng dụng thương mại điện tử, mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Nhiều đoàn viên thanh niên đã chủ động tiếp cận các công cụ trí tuệ nhân tạo phục vụ học tập, tự đào tạo và nâng cao năng suất lao động. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để hình thành lực lượng lao động có kỹ năng số trong tương lai.

Theo định hướng của thành phố, phong trào “Bình dân học vụ số” sẽ không chỉ là một đợt phát động mà trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục. Cùng với việc đào tạo kỹ năng số, các địa phương sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, mở rộng mạng 5G, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu và phát triển các mô hình ứng dụng dữ liệu dân cư, camera thông minh, quản lý văn hóa - xã hội và đất đai.

Nhiều địa phương cũng kiến nghị có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho tổ công nghệ số cộng đồng nhằm tạo điều kiện để lực lượng này hoạt động hiệu quả hơn. Theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, mỗi tổ sẽ được hỗ trợ khoảng 2 triệu đồng mỗi năm để bồi dưỡng, tập huấn. Mức kinh phí tuy không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực đối với những người đang âm thầm góp phần thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng.