Định vị lại thương hiệu kiệu sẻ Hương Chữ

Kiệu sẻ Kim Trà dần khẳng định được thương hiệu.

Xây dựng chuỗi liên kết

Trung tuần tháng 7, Kim Trà ra mắt Tổ hợp tác “Sản xuất và chế biến kiệu sẻ Hương Chữ” với sự tham gia của 31 hội viên nông dân và phụ nữ. Mục đích ra đời của tổ hợp tác nhằm tập hợp các hộ trồng kiệu trên địa bàn phường vào cùng một chuỗi sản xuất, từ khâu chọn giống, canh tác an toàn đến thu hoạch và chế biến. Thay vì chỉ bán kiệu tươi, tổ hợp tác phát triển thêm các sản phẩm như kiệu muối chua ngọt, kiệu ngâm…, nhằm kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao giá trị kinh tế.

“Từ định hướng của Đảng ủy, UBND phường, song song với việc ra mắt tổ hợp tác, các tổ chức đoàn thể của địa phương sẽ tiếp tục đồng hành trong việc hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp tiêu thụ. Đây cũng là bước chuẩn bị để hướng tới xây dựng kiệu sẻ Hương Chữ thành sản phẩm OCOP trong thời gian tới”, ông Nguyễn Hồng Toàn - Chủ tịch Hội Nông dân phường Kim Trà nói.

Với mục tiêu đưa nông sản lên môi trường số nhằm tăng tính quảng bá, mở rộng thị trường và giảm thiểu chi phí marketing cho bà con nông dân, Kim Trà cũng đang ứng dụng nền tảng số vào tiêu thụ nông sản. Thời gian qua, các tổ chức đoàn thể tại Kim Trà đã tổ chức các phiên livestream giới thiệu và bán sản phẩm địa phương. Kết quả bước đầu cho thấy, hình thức này có khả năng mở rộng thị trường với chi phí thấp.

Đơn cử, ở phiên livestream ngày 21/7, địa phương bán được hơn 4 tạ ổi VietGAP. Trong đó, hơn 1 tạ được chốt đơn ngay trong thời gian “lên sóng”, 3 tạ còn lại tiếp tục được khách hàng đặt mua trong ngày hôm sau.

Từ kết quả khả quan này, địa phương dự kiến tiếp tục tổ chức các phiên livestream để giới thiệu các đặc sản khác như bún Vân Cù, bánh ướt Hương Cần, kiệu sẻ Hương Chữ... Điều quan trọng nhất của hình thức bán hàng trực tuyến không chỉ là doanh số trong mỗi phiên livestream mà còn ở khả năng mở rộng thị trường, tiếp cận thêm khách hàng với chi phí quảng bá thấp, góp phần giúp bà con tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Mở rộng diện tích và thị trường

Trở lại với câu chuyện kiệu sẻ Hương Chữ, vào tháng 6/2024, 20 hộ dân Hương Chữ (phường Kim Trà) tham gia mô hình “Trồng kiệu theo hướng VietGAP” được triển khai tại xứ đồng Ông Hồng với diện tích khoảng 1ha. Sau khoảng 4 tháng canh tác, từ sự cần cù, chăm bẵm của bà con và những hỗ trợ kịp thời của cán bộ nông nghiệp để giúp loại bỏ sâu bệnh, mô hình cho năng suất khoảng 8 tấn kiệu, trừ chi phí, lợi nhuận đạt từ 70 - 80 triệu đồng.

Đáng chú ý, dù đây là mô hình trồng trái vụ, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn đạt hiệu quả kinh tế cao. Nếu sản xuất đúng thời điểm (khoảng từ tháng 9 năm này vắt sang tháng 1 năm sau), năng suất và hiệu quả kinh tế có thể cao hơn, nhất là khi bán vào dịp tết Nguyên đán. Theo đánh giá của nhiều hộ dân, trên cùng chân đất, cây kiệu vẫn mang lại thu nhập tốt hơn so với một số cây trồng khác.

Sau thành công bước đầu từ mô hình “Trồng kiệu theo hướng VietGAP”, thị xã Hương Trà (cũ) và Kim Trà đã mở một số lớp tập huấn về sơ chế, đóng gói sản phẩm để giúp được bảo quản lâu hơn, đồng thời, hỗ trợ tìm đầu ra, kết nối thị trường tiêu thụ cho người trồng kiệu. Những động thái này đã đem lại động lực để một số hộ ở Hương Chữ dần khôi phục lại diện tích trồng kiệu sẻ bản địa.

Hơn 10 năm trước, nhờ vào độ giòn, cay, nồng nhưng không hăng rất đặc trưng, kiệu sẻ Hương Chữ không chỉ tiêu thụ trong thành phố mà còn được đóng gói, hút chân không để đưa vào một số siêu thị và phân phối đến các địa phương lân cận. Tuy nhiên, sau một vài năm, do hiệu quả trước mắt, nhiều hộ dân đã chuyển sang trồng giống kiệu cao sản có năng suất cao hơn dù hương vị không thơm ngon bằng giống bản địa. Thực tế đó khiến diện tích kiệu sẻ Hương Chữ ngày càng bị thu hẹp, không giữ được thương hiệu, thậm chí đối diện nguy cơ mai một.

Sau những nỗ lực phục tráng giống, tổ chức lại sản xuất, ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ… của thị xã Hương Trà (cũ) và phường Kim Trà, hiện tại, ngoài 1ha kiệu VietGAP, trên địa bàn Kim Trà đang trồng thêm hơn 8ha kiệu sẻ cùng thị trường tiêu thụ đang được mở rộng.

“Để có được những chuyển biến này, vai trò định hướng của Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền cùng sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng chuỗi liên kết và mở rộng thị trường chính là mấu chốt. Đây cũng là cơ sở để kiệu sẻ Hương Chữ định vị lại thương hiệu, tiến đến trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng có giá trị kinh tế của Kim Trà”, ông Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Trà cho biết.