Khánh thành công trình “Trường em thay áo mới”

Chương trình góp phần sơn sửa, cải tạo các trường học

Từ nguồn tài trợ của Quỹ Hy vọng và Sơn Nippon Việt Nam, toàn bộ khuôn viên trường được sơn mới, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho giáo viên, học sinh. Dịp này, Quỹ Người FPT vì cộng đồng - Tập đoàn FPT còn trao tặng trường 2 tivi (75 inch và 55 inch) cùng 160 suất quà cho học sinh.

Trước đó, với mong muốn cải thiện môi trường học đường, mang đến không gian học tập khang trang, an toàn, Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng Tập đoàn FPT, Sơn Nippon và chính quyền địa phương triển khai dự án “Trường em thay áo mới” tại TP. Huế. Chương trình sơn sửa, cải tạo các hạng mục xuống cấp tại 20 công trình giáo dục trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh.

Quỹ Hy Vọng được thành lập từ năm 2017 do Tập đoàn FPT và Báo VnExpress vận hành. Tại TP. Huế, Quỹ đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như hỗ trợ bệnh nhi, hỗ trợ người dân sau thiên tai, xây dựng thư viện điện tử. Đặc biệt, chương trình “Trường em thay áo mới” đã góp phần cải tạo, sửa chữa các hạng mục giáo dục tại nhiều trường học trên địa bàn.