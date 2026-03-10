Giữ vững “lưới an sinh”

Trao thẻ BHYT cho người nghèo ở miền núi

Một sáng đầu tuần, tôi có mặt tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công phường Mỹ Thượng. Trong góc phòng, bà Trần Thị Hạnh (68 tuổi) chăm chú nhìn vào tờ giấy hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng để nhận lương hưu. “Trước giờ tôi quen nhận tiền mặt, giờ chuyển qua tài khoản cũng thấy lạ. Nhưng được cán bộ hướng dẫn, thấy tiện hơn, không phải đi lại nhiều”, bà Hạnh nói.

Những năm qua, BHXH thành phố Huế vẫn lặng lẽ giữ vai trò “điểm tựa” cho người dân, người lao động. Năm 2025, đơn vị đã giải quyết hơn 2.600 hồ sơ hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Đồng thời, chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho khoảng 75.000 lượt người và phối hợp chi trả trợ cấp thất nghiệp cho gần 9.500 lao động.

Hơn 35.800 người đang nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, với tổng số tiền chi trả lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng. Với nhiều người, đó không chỉ là khoản tiền trang trải cuộc sống, mà còn là điểm tựa khi tuổi cao, sức khỏe không còn như trước.

Ngày 17/3/2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đã ký ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và giảm số tiền chậm đóng trong năm 2026. Theo kế hoạch này, thành phố đặt mục tiêu mở rộng nhanh diện bao phủ, đặc biệt với BHXH tự nguyện, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cụ thể, đến cuối năm 2026, toàn thành phố phấn đấu có hơn 152.000 lao động tham gia BHXH bắt buộc, hơn 30.600 người tham gia BHXH tự nguyện, khoảng 142.000 người tham gia BHTN và hơn 1,18 triệu người tham gia BHYT. Cùng với đó, mục tiêu kiểm soát tỷ lệ chậm đóng được đặt ra ở mức bằng hoặc thấp hơn bình quân cả nước, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Trở lại với câu chuyện của bà Hạnh, việc nhận lương hưu qua tài khoản, một thay đổi tưởng như nhỏ lại là điều mà trước đây bà chưa từng nghĩ tới. “Có tiền trong tài khoản, con cái ở xa cũng yên tâm hơn. Mình già rồi, đỡ phải đi lại nhiều”, bà nói thêm.

Thời gian qua, BHXH thành phố Huế đã triển khai chi trả không dùng tiền mặt, liên thông dữ liệu giữa các đơn vị, rút gọn nhiều thủ tục hành chính. Những thay đổi ấy giúp người dân đỡ mất thời gian, đỡ phải đi lại nhiều lần.

Không chỉ vậy, việc tuyên truyền, giải thích chính sách cũng được thực hiện theo cách gần gũi hơn, để người dân hiểu và chủ động tham gia, thay vì chờ đến khi cần mới tìm hiểu. Nhìn vào những con số hay kế hoạch, có thể thấy rõ nỗ lực của thành phố trong việc giữ và mở rộng “lưới an sinh”.

Một thay đổi nhỏ, nhưng với nhiều người, đó là sự bắt đầu của một cảm giác yên tâm rõ ràng hơn trong cuộc sống. An sinh xã hội không nằm trên giấy. Nó nằm ở việc người dân có thật sự được bảo vệ khi cần hay không.