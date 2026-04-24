Trên 5.000 lượt người khó khăn sẽ được hỗ trợ trong Tháng Nhân đạo

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố và bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, trao quà hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ khó khăn tại phường An Cựu

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

6 năm qua, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chung tay của toàn xã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã vận động, trao tặng hơn 35.000 suất quà; xây dựng 40 căn nhà “Chữ thập đỏ”, “Mảnh ghép nhà yêu thương”; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; triển khai hiệu quả các mô hình “Bếp ăn dinh dưỡng”, “Ngân hàng máu sống”… với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 37.000 lượt người, góp phần làm ấm lòng những hoàn cảnh còn khó khăn, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.

Thực hiện kế hoạch của Trung ương Hội và Hội Chữ thập đỏ TP. Huế, Tháng Nhân đạo năm 2026 được triển khai trong tháng 5 với mục tiêu huy động nguồn lực xã hội để trợ giúp thiết thực cho người nghèo và các nhóm yếu thế.

Thành hội phấn đấu hỗ trợ trên 5.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; vận động nguồn lực đạt tối thiểu 3 – 5 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo; khởi công ít nhất 5 công trình nhân đạo (nhà Chữ thập đỏ, công trình dân sinh), mỗi công trình trị giá từ 70 triệu đồng trở lên; vận động, tiếp nhận khoảng 2.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh biểu dương Hội Chữ thập đỏ thành phố và đề nghị các cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp tiếp tục chung tay, đảm bảo hoạt động nhân đạo minh bạch, hiệu quả lan tỏa giá trị "Huế - nghĩa tình, trách nhiệm".

Tại lễ phát động, 20 suất quà đã được trao cho 20 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường An Cựu với trị giá 700 nghìn đồng/suất; 50 triệu đồng hỗ trợ sinh kế được trao cho 10 hộ khó khăn tại phường An Cựu.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tiếp nhận 120 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Mảnh ghép nhà yêu thương” từ Công ty ME - DI - PHA - CO, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, Ngân hàng Vietinbank và Ngân hàng BIDV chi nhánh Huế; tiền tài trợ xây dựng 3 căn nhà Chữ thập đỏ với số tiền 70 triệu đồng/căn tại các phường Hương Thủy, Phong Quảng và Thuận An từ Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng. Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam đã tặng 50 bộ tóc giả cho Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế để tặng bệnh nhân ung thư. Ngoài ra, nhiều đại biểu đã đăng ký tham gia hiến mô, tạng cứu người ngay tại lễ phát động.