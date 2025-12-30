Huế hoàn thành 100% nhà sửa chữa và 2 nhà xây mới trong "Chiến dịch Quang Trung"

Tại điểm cầu Huế có sự tham dự của UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Sáng 30/12, UBND thành phố cùng các cấp, các ngành tổ chức khánh thành, bàn giao ngôi nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" ở xã Lộc An cho ông Nguyễn Văn Đức

Sau hơn 1 tháng phát động, đến ngày 30/12, tại các tỉnh, thành đã hoàn thành sửa chữa 34.759 ngôi nhà, đạt 100% mục tiêu đề ra. Cùng với đó, đã khởi công xây mới 1.597 ngôi nhà, đạt 100%; trong đó, đã hoàn thành 671 nhà, đạt 42%, số nhà đang xây sẽ được hoàn thành trong tháng 1/2026.

Tại Huế, ngày 6/12/2025, UBND TP. Huế tổ chức Lễ Khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố. Đến thời điểm hiện nay, số nhà ở hư hỏng phải sửa chữa 40 nhà và đã sửa chữa xong, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch.

Số nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi phải xây dựng lại mới 5 nhà, hiện đã hoàn thành 2/5 nhà; đạt tỷ lệ 40% so với kế hoạch, tăng 2 nhà so với tuần trước. Số nhà đã khởi công nhưng chưa hoàn thành 3 nhà. Trong đó, 1 nhà dự kiến hoàn thành trước ngày 1/1/2026; 2 nhà dự kiến hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Ngoài ra, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, nhằm khắc phục cơ sở hạ tầng khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ, sau khi rà soát UBND TP. Huế đã báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để đề xuất hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để xử lý khẩn cấp các hạng mục thiết yếu với kinh phí hơn 707 tỷ đồng.

Thời gian tới, UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục huy động lực lượng của cả hệ thống chính trị để tập trung quyết liệt thi công xây dựng, bảo đảm công trình được xây dựng bền vững, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ. Chỉ đạo UBND các xã giải quyết các thủ tục về đất đai, xây dựng cho người dân; với phương châm “Làm ngày làm đêm, vướng ở đâu gỡ ngay ở đó”. Tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công nhà cho người dân. Đồng thời, tiếp tục huy động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay đóng góp nguồn lực để hỗ trợ làm nhà cho bà con.

Thành phố Huế cam kết sẽ hoàn thành chiến dịch theo đúng tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao (trước 15/1/2026).

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chiến dịch Quang Trung” chỉ sau 1 tháng phát động, đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, cơ bản hoàn thành 100% sửa chữa nhà cho người dân; 100% số nhà phải xây mới đã được khởi công và hoàn thành 42% và cam kết sẽ hoàn thành trước 25/1/2026. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là cấp uỷ, chính quyền 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã vào cuộc tích cực, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để “Chiến dịch Quang Trung” đạt mục tiêu ban đầu.

Việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” hiện không có khó khăn, vướng mắc đáng kể, nên với tinh thần “thừa thắng xông lên”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố huy động tổng lực, cả hệ thống chính trị, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, Nhân dân, nhất là lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên vào cuộc, chung tay, góp sức, phấn đấu đến ngày 15/1/2026 hoàn thành toàn bộ “Chiến dịch Quang Trung”, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra từ 19-25/1/2026).

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, cùng với thúc đẩy “Chiến dịch Quang Trung”, cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân nếu có các khó khăn trong cuộc sống như thiếu thốn đồ dùng sinh hoạt cơ bản; mua sắm giống cây con, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ người dân tái đàn, khôi phục trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản… khôi phục sản xuất; bảo đảm vệ sinh môi trường; sửa chữa, khôi phục hoạt động các trường học, trạm xá. Các địa phương chủ động giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

Yêu cầu việc hỗ trợ người dân chủ yếu bằng tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các cơ quan truyền thông tiếp tục thông tin cổ vũ, động viên và phổ biến cách làm hay, hiệu quả; đồng thời phản ánh tinh thần phấn khởi của người dân, tạo động lực, truyền cảm hứng để cả dân tộc sẵn sàng triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Khánh thành ngôi nhà đầu tiến trong "Chiến dịch Quang Trung" tại Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tặng quà đến hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đức

Sau 25 ngày phát động chiến dịch, sáng 30/12, UBND thành phố tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà ở thuộc “Chiến dịch Quang Trung” cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đức, thôn Đồng Xuân, xã Lộc An. Tham dự buổi lễ có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành sửa chữa 40/40 căn nhà, xây mới hoàn thành 2 căn nhà tại xã Lộc An; 3 căn nhà còn lại tại xã Khe Tre đã đạt trên 85% khối lượng và đang được các lực lượng tập trung tổng lực thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/1/2026, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

MTTQ Việt Nam thành phố cũng tặng gia đình ông Đức một chiếc tivi

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh gửi lời chúc mừng tới các gia đình được bàn giao nhà ở trong đợt này, chúc bà con từ nay yên tâm an cư, ổn định cuộc sống, đón mùa xuân mới an vui, đầm ấm trong ngôi nhà của mình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương, ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực của các lực lượng, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia triển khai chiến dịch, góp phần sớm hoàn thiện và bàn giao những ngôi nhà kiên cố, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật cho người dân.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã quan tâm, chung tay hỗ trợ nguồn lực để giúp các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ xây dựng lại nhà ở. Sự giúp đỡ kịp thời, nghĩa tình của các tổ chức, cá nhân là những “viên gạch hồng” góp phần vun đắp niềm tin, thắp lên hy vọng cho người dân trong những thời điểm khó khăn nhất.