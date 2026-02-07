  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 14/02/2026 06:19

Tết về nhà

HNN - Quê ngoại và thành phố nơi tôi sống chỉ cách nhau chừng tám mươi cây số. Nếu không kẹt xe hay trễ chuyến, chỉ mất khoảng hai giờ di chuyển là tôi có mặt ở nhà.

Rộn ràng chợ hoa ngày TếtLò bánh thuẫn trên phốSắc xuân trên chợ Truồi

 

Những dịp lâu ngày chưa về được, trong tôi cứ có một khoảng lặng u uẩn khó gọi tên. Chỉ một giọng nói quen qua điện thoại, một chậu bông ai đó đặt trước hiên nhà nơi phố thị cũng đủ khiến lòng bâng khuâng chùng xuống.

Trước cổng nhà tôi có một cụm bông trang đỏ, cao ngang vai người lớn, mỗi mùa lại rộ lên từng chùm hoa rực rỡ. Trên góc sân là một khóm hoa thủy tiên, loài hoa mà mẹ vẫn gọi là hoa báo mưa, hoa huệ mưa. Lạ lùng thay, trời càng đổ mưa to, hoa càng nở tưng bừng, những cánh màu hồng mỏng manh nhưng bền bỉ.

Tôi và em gái thường chơi đồ hàng bên những khóm hoa báo mưa. Em ngắt cánh hoa dán lên móng tay làm điệu. Tôi lấy phần lá làm hành, làm hẹ, xắt nhỏ rồi bỏ vào vỏ hộp sữa bò, giả vờ hít hà, xào nấu với trò chơi của trẻ con. Ký ức tuổi thơ thơm mùi đất ẩm và sắc hoa sau mưa.

Gian bếp là nơi mẹ có mặt nhiều nhất vào những ngày cuối năm. Mùi nếp mới, mùi đậu xanh, mùi đường thắng quyện với khói bếp làm không gian lúc nào cũng ấm. Mẹ làm bánh, muối dưa, ngâm thịt, sên mứt. Mỗi thứ đều làm nhiều nhất có thể. Một phần để cúng tổ tiên, một phần để đãi khách và phần còn lại là để làm quà cho con cháu mang vào phố ăn dần sau Tết.

Tết với mẹ không chỉ là vài ba hôm gặp gỡ mà là cả một hành trình chuẩn bị, chờ đợi trong bận rộn, vất vả và hân hoan. Những đêm cận Tết, khi cả nhà đã ngủ, bếp vẫn còn ánh lửa nhỏ. Mẹ ngồi đó, lặng lẽ trở mứt cho khô, canh nồi thịt cho vừa lửa. Mỗi món ăn hoàn thành là một lần mẹ gửi gắm vào đó sự chăm chút, yêu thương và vun vén của người phụ nữ cho nếp nhà. 

Tết đến, mỗi gia đình có một cách chào đón riêng. Người thích chơi hoa lạ, bày mâm cỗ mới, tìm những món bánh mứt đang thịnh hành trên thị trường. Còn tôi, qua bao nhiêu cái Tết vẫn giữ cho mình thói quen trở về nhà để chờ đợi hương vị Tết xưa. Ở đó có ba tôi cặm cụi bên những luống hoa trong thời khắc đất trời mát mẻ, giao hòa. Ở đó có mẹ tôi tất bật, bận rộn cho những bữa cơm sum họp được nóng ấm, râm ran.

Tết năm nào cũng đến nhưng sẽ không bao giờ cũ khi lòng người chậm lại để lắng nghe mùi hương thơm trong bếp, ngắm nụ hoa chơi đùa với gió ngoài hiên.

Tôi chờ mong chén trà tỏa hương giữa đêm 30 tĩnh lặng. Tháng Chạp, lòng cứ nôn nao mãi chuyện Tết sẽ về nhà.

DIỆU THÔNG
 Từ khóa:
Tết về nhàsum họpgia đình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mùa cửa mở

Khải luôn nhớ nhà bằng âm thanh trước khi nhớ bằng hình ảnh. Tiếng cửa gỗ kéo kẽo kẹt, tiếng mái tôn lộp bộp khi mưa trái mùa, tiếng ghe máy vọng xa trong đêm nước lớn... Những âm thanh ấy nằm sâu dưới ký ức, giống những hạt phù sa lắng tận đáy sông, không ồn ào, nhưng chỉ cần một khuấy động nhỏ là trồi lên nguyên vẹn.

Mùa cửa mở
Vun đắp giá trị gia đình, nâng cao quyền năng kinh tế

Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em luôn được các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Huế xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đã gặt hái được nhiều kết quả.

Vun đắp giá trị gia đình, nâng cao quyền năng kinh tế
Trao gần 800 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn

Sáng 28/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội và các đơn vị Quân đội gồm: Cục Tài chính, Binh đoàn 15, Nhà máy Z113 tổ chức chương trình trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trao gần 800 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn
Vị Tết trong gian bếp gia đình với mứt, bánh handmade

Muốn tự tay chuẩn bị những món quà Tết chỉn chu, đồng thời muốn “khoe khéo” sự khéo léo của mình, nhiều bạn trẻ đã tự làm mứt, bánh chuẩn bị dịp Tết cho gia đình và tặng người thân, bạn bè hoặc bán với quy mô nhỏ.

Vị Tết trong gian bếp gia đình với mứt, bánh handmade
Mùa xuân về trên bản mới

Gió đầu mùa mang hương khói từ những mái nhà sàn thấp thoáng giữa thung lũng. Sáng nay, mây bay là là trên đỉnh núi, bảng lảng như làn khói mỏng. Liên ngồi bên cửa sổ lớp học nhỏ, nhìn những đứa trẻ trong bản í ới gọi nhau dưới sân đất đỏ. Chúng vừa tập viết xong chữ ghép, đứa nào cũng lấm lem phấn, cười như hoa đào mùa xuân nở.

Mùa xuân về trên bản mới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top