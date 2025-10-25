  • Huế ngày nay Online
Chung tay hỗ trợ người dân, trường học ảnh hưởng bởi mưa bão

HNN.VN - Chiều tối ngày 24 và ngày 25/10, UBND xã Phú Lộc tổ chức chương trình trao tặng gạo và áo phao hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 12 và tình hình mưa lớn thời gian qua.

Ngày bình an ở rốn lũKhi đất đã “no nước”, nguy cơ ngập sâu, sạt lở tăng caoChốt chặn, điều tiết giao thông trên các tuyến đường nguy hiểm

 Trao tặng gạo và áo phao cho người dân

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình do sư cô Trung Thanh (chùa Cam Lộ) và sư cô Hiền Thảo (chùa Phước Sơn) kết nối các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ, phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức thực hiện.

Đoàn đã trao tặng 200 bao gạo và 200 áo phao cho các hộ dân tại các thôn Lê Thái Thiện, Đông Lưu, Đông Hải, Hòa Mậu, thôn 5 và thôn 8 - những khu vực bị ngập trong đợt mưa lũ vừa qua. Mỗi phần quà là sự sẻ chia, nguồn động viên tinh thần giúp bà con yên tâm hơn trong sinh hoạt hằng ngày, chủ động ứng phó với tình hình thời tiết còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp Nhân dân, giữa tôn giáo và chính quyền trong công tác an sinh xã hội.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền hỗ trợ trường học dọn dẹp bùn đất

Tại Trường mầm non Lộc Bình, xã Phú Lộc, Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng cán bộ, giáo viên nhà trường (cơ sở Mai Gia Phường) tiến hành nạo vét bùn đất, gia cố bờ kè chống sạt lở và dọn dẹp khuôn viên trường học sau ảnh hưởng của mưa bão.

Hoạt động nhằm sớm ổn định môi trường học tập an toàn, sạch sẽ cho các em học sinh, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình quân dân gắn bó, cùng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

