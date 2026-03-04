  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 07/03/2026 16:04

Đầu năm nhớ lại chuyện xưa

HNN - Mùng Hai Tết vào Đại Nội, điện Thái Hòa lộng lẫy vàng son y như những gì mà báo chí đã đăng… vừa mừng vui, vừa làm nhớ lại khoảng thời gian từ 1990 - 15/4/1992 mình làm cán bộ giám sát kỹ thuật trùng tu điện Thái Hòa.

Háo hức với trò xưa, tích cũ chốn cung đình Du khách thích thú xem tái hiện lễ thiết triều Nguyên đán

 Nội điện Thái Hòa. Ảnh: Hữu Thọ

Ngày đó kinh phí hạn chế nên chỉ thay mấy cái cột đã bị tiêu tâm, có nguy cơ sụp đổ, trong đó có cột nhất Tả, bên trái Bửu Tán. Phải nói đội ngũ thợ mộc lúc đó rất lành nghề, am hiểu sâu về mẹo, mực của nghề mộc cổ truyền. Quá trình giám sát, trong những lúc trà dư tửu hậu thì phát hiện có những vấn đề đáng suy ngẫm mà cho đến bây giờ chưa tìm thấy tài liệu nào đề cập. Đã gần 35 năm rồi, những người thợ mộc ngày xưa nay không biết ai còn, ai mất, nhưng những băn khoăn ngày xưa vẫn nhớ như in. Vì vậy, viết ra để các nhà sử học, các nhà am hiểu về Kinh dịch có điều kiện nghiên cứu để làm sáng tỏ thêm.

Kinh dịch có nói rằng: “Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái”. Tương ứng với điều này khi xem các công trình điện Thái Hòa, Triệu Miếu, Thế Miếu... thấy các đòn tay đỡ mái thì đòn đôn (có nơi gọi là đông hoặc đòn dông) ở vị trí cao nhất, khoảng giữa đòn đôn và cột hàng nhất chỉ có hai đòn tay, khoảng giữa cột hàng nhất và cột hàng nhì chỉ có bốn đòn tay. Tại sao không phải là ba, là năm hay ít hơn hoặc nhiều hơn mà chỉ có hai, có bốn đòn tay. Phải chăng các kiến trúc sư, các người thợ cả dưới Triều Nguyễn đã áp dụng triết lý Kinh dịch vào việc xây dựng?. Đòn đôn luôn có vai trò quan trọng nhất trong ngôi nhà, nếu xem đòn đôn là thái cực thì thái cực sinh lưỡng nghi là hai đòn tay nằm giữa đòn đôn và cột hàng nhất; lưỡng nghi sinh tứ tượng là bốn đòn tay nằm giữa cột hàng nhất và cột hàng nhì.

 Du khách tham quan Đại Nội tết Nguyên đán. Ảnh: Anh Lê

Vậy còn bát quái ở đâu? Ở điện Thái Hòa do mở rộng không gian bằng trần thừa lưu và hai mái nối với trần thừa lưu không làm cổ lầu nên không có đủ tám mái. Trong trường hợp này chỉ có Nghinh Lương Đình, Tả Vu, Hữu Vu, Thái Miếu… (chỉ mới khảo sát quanh Đại Nội) là có khả năng đúng với triết lý của Kinh dịch. Tứ tượng sinh ra bát quái là hệ mái gồm hai mái, hai chái hai đầu, dật cấp xuống cổ lầu thêm bốn mái nữa thành ra tám mái tương ứng với bát quái. Vấn đề này, kiến trúc Việt Nam cũng ghi nhận “lầu tám mái không cong lên ở các góc là hình thức mới của kiến trúc” do nhà Nguyễn xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XVII và thế kỷ XIX.

“Cung điện Huế và đền miếu đều làm theo kiểu nhà kép, gọi là trùng thiềm điệp ốc, nhà trước và nhà sau liên kết lại bằng trần thừa lưu”. Như vậy, trần thừa lưu nối liền tiền điện, hậu điện và được đỡ bằng 5 đòn tay, có nghĩa là trần thừa lưu làm chức năng phát triển không gian. Ở đây có vấn đề là tại sao trần thừa lưu lại được đỡ bằng 5 đòn tay mà lại không nhiều hơn hay ít hơn? Phải chăng là thuận theo quy luật vạn vật phát triển trên cơ sở ngũ hành - “năm loại nguyên tố cấu tạo ra vạn vật hữu hình kim, mộc, thủy, hỏa, thổ”.

Căn cứ vào những khảo sát trên thì bộ mái và cách chia, cách đặt các đòn tay, các dầm đỡ có thể tương ứng với triết lý của Kinh dịch. “Dịch hữu thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh ngũ hành - năm loại nguyên tố cấu tạo ra vạn vật hữu hình kim, mộc, thủy, hỏa, thổ”. (Trích trong Nguyên lý âm dương ngũ hành).

Thiết nghĩ không phải lĩnh vực mình am hiểu và không có điều kiện để nghiên cứu nhưng quan sát trực quan thì lại thấy có những sự trùng hợp, mặc dầu chưa tuyệt đối đúng hoàn toàn nhưng lại có những sự lý giải tương đối hợp lý,... nên vẫn mãi cứ những băn khoăn, trăn trở. Tôi tìm kiếm trong các tài liệu như: Điện Thái Hòa, kiến trúc Cố đô Huế, nhà rường Huế... đều không thấy đề cập. Vì vậy, với tâm tư thực sự cầu thị xin mạnh dạn nêu lên để các nhà khoa học nghiên cứu thêm với hy vọng có những đúc kết nhằm góp phần bổ sung giá trị cho Quần thể di tích Cố đô Huế.

Nguyễn Hữu Thọ
 Từ khóa:
đầu nămnhớ lạichuyện xưaĐiện Thái Hòa
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việc làm đầu năm của lao động thời vụ

Những ngày sau Tết, trên các nhóm tuyển dụng, tin tìm người làm sau Tết xuất hiện dày đặc. Nhiều quán ăn, xưởng may, cơ sở sản xuất nhỏ, dịch vụ giao nhận… cần bổ sung nhân sự do một bộ phận lao động không quay lại làm việc. Đây vốn là “độ trễ” quen thuộc của thị trường lao động đầu năm khi cung - cầu chưa gặp nhau ngay từ đầu.

Việc làm đầu năm của lao động thời vụ
Tăng thu ngân sách ngay từ đầu năm

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, công tác thu ngân sách đã được triển khai với tinh thần chủ động và quyết liệt. Trên cơ sở dự toán được giao, Thuế thành phố Huế đã phối hợp cùng các ngành, địa phương rà soát các nguồn thu và xây dựng kịch bản điều hành phù hợp với quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán trên 10%.

Tăng thu ngân sách ngay từ đầu năm
Hoàn thiện quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Sáng 23/2, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị đánh giá tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; đồng thời cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hoàn thiện quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top