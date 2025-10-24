  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 26/10/2025 16:58

Trao 300 suất quà cho người dân vùng ngập lụt Phú Lộc

HNN.VN - Chiều 26/10, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp đoàn thiện nguyện chùa Hương Liên (xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị) và Niệm phật đường Phước Sơn (xã Phú Lộc) trao quà cho người dân thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn.

Kịp thời giải cứu nam sinh viên bị lừa đảo dưới hình thức “bắt cóc online”Đưa người dân trở về nhà an toàn sau mưa lũĐoàn đại biểu HĐND thành phố Huế thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại LàoKhi đất đã “no nước”, nguy cơ ngập sâu, sạt lở tăng cao

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp mạnh thường quân trao quà cho người dân

Theo đó, đơn vị đã phối hợp với các tổ chức thiện nguyện, mạnh thường quân trao tặng 300 hộ gia đình thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn xã Phú Lộc 300 phần quà. Mỗi phần quá gồm gạo và áo phao, tổng trị giá 60 triệu đồng.

Nguồn kinh phí nêu trên được Đồn Biên phòng Vinh Hiền, thông qua chính quyền địa phương, kết nối với Niệm phật đường Phước Sơn để vận động.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã kết nối các cơ quan, tổ chức, vận động mạnh thường quân để hỗ trợ hiệu quả cho người dân khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý, kịp thời giúp bà con vùng ngập lụt trong tình hình mưa lũ kéo dài. 

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
bộ độibiên phòngkết nốitặng quàngười dânngập lụt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 1.000 tàu cá vào bờ trú bão

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (Fengshen), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.

Hơn 1 000 tàu cá vào bờ trú bão
Thời tiết ngày 21/10: Bão số 12 mạnh cấp 10 hướng vào miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng 21/10, tâm bão số 12 ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9–10 (75–102 km/giờ), giật cấp 12.

Thời tiết ngày 21 10 Bão số 12 mạnh cấp 10 hướng vào miền Trung

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top