Trao 300 suất quà cho người dân vùng ngập lụt Phú Lộc

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp mạnh thường quân trao quà cho người dân

Theo đó, đơn vị đã phối hợp với các tổ chức thiện nguyện, mạnh thường quân trao tặng 300 hộ gia đình thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn xã Phú Lộc 300 phần quà. Mỗi phần quá gồm gạo và áo phao, tổng trị giá 60 triệu đồng.

Nguồn kinh phí nêu trên được Đồn Biên phòng Vinh Hiền, thông qua chính quyền địa phương, kết nối với Niệm phật đường Phước Sơn để vận động.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã kết nối các cơ quan, tổ chức, vận động mạnh thường quân để hỗ trợ hiệu quả cho người dân khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý, kịp thời giúp bà con vùng ngập lụt trong tình hình mưa lũ kéo dài.