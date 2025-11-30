Nỗ lực chăm sóc người dân vùng cao mùa mưa lũ

Cán bộ y tế vào tận nhà thăm khám cho bệnh nhân ở vùng cao trong đợt mưa lớn. Ảnh: TTYT A Lưới

Nhanh chóng, kịp thời

Đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 10, 11 vừa qua khiến nhiều thôn ở A Lưới bị chia cắt, buộc lực lượng y tế phải tiếp cận bệnh nhân ngay tại hiện trường để kịp thời xử trí. Trường hợp của ông Ra Pát Ngàn, 50 tuổi ở xã A Lưới 4 là ca điển hình. Ông được người dân phát hiện bất tỉnh sau khi dầm mưa nhiều giờ trên đường đi làm về. Ngay khi nhận tin báo, Trạm Y tế xã A Lưới 4 cử cán bộ đến hiện trường, bất kể đường trơn trượt và nước chảy xiết. Khi đến nơi, ông Ngàn thở yếu, toàn thân lạnh buốt. Cán bộ y tế sơ cứu tại chỗ, sau đó phối hợp cùng tổ cấp cứu của Trung tâm Y tế A Lưới đưa ông về Trung tâm.

Ông Ngàn được chẩn đoán bị tai biến mạch máu não, tình trạng nặng và cần chuyển tuyến trên ngay. Nhờ xử trí ban đầu kịp thời, các bác sĩ đã giữ được tính mạng cho ông. Khi hồi tỉnh, ông chia sẻ: “Lúc mở mắt ra tôi đã thấy bác sĩ bên cạnh. Nếu họ đến chậm chắc tôi không còn cơ hội sống. Tôi rất biết ơn vì điều đó”.

Một trường hợp khác là bà Hồ Thị D. ở thôn Ta Ay, xã A Lưới 1. Bà mang thai lần thứ tư và đã quá ngày dự sinh, nhưng mưa lớn khiến gia đình chần chừ không dám di chuyển. Trạm Y tế xã A Lưới 1 phải vào tận nhà để thăm khám và vận động. Bà kể lại: “Khi các bác sĩ đến, mưa rất to. Tôi lo vì đã quá ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Nghe bác sĩ giải thích, tôi quyết định đi ngay để được an toàn”.

Đó là 2 trong số những trường hợp xảy ra trong điều kiện thời tiết bất lợi đã cho thấy sự chủ động của tuyến y tế cơ sở tại A Lưới. Khi mưa lớn kéo dài và giao thông bị ảnh hưởng, sự có mặt kịp thời của cán bộ y tế giúp người dân vượt qua những tình huống nguy hiểm nhất.

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Trong bối cảnh mưa lớn còn tiếp diễn và khả năng xuất hiện thêm các đợt bão, áp thấp nhiệt đới mới, Trung tâm Y tế A Lưới đã chuẩn bị nhiều phương án để bảo đảm mọi người dân đều được hỗ trợ kịp thời. Công tác trực cấp cứu được tăng cường, các trạm y tế xã được yêu cầu bám sát địa bàn để chủ động tiếp cận những trường hợp nguy cơ cao.

Theo BSCKII. Hồ Bách Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế A Lưới, việc giữ vững hoạt động trong thời điểm thời tiết thất thường là nhiệm vụ ưu tiên. Ông cho biết: “Chúng tôi đã rà soát tất cả những trường hợp cần theo dõi sát như sản phụ, người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính. Các trạm xá có cán bộ phụ trách từng thôn để khi mưa lớn vẫn tiếp cận được. Đường dây nóng luôn mở để người dân gọi là chúng tôi có mặt”.

Ông Thắng cho biết thêm, khó khăn lớn nhất của mùa mưa là địa hình đồi dốc, nhiều điểm có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Tuy vậy, các tổ cấp cứu vẫn duy trì trực suốt ngày đêm. An toàn của người dân là ưu tiên. Dù đường khó đi hay trời tối, cán bộ y tế vẫn phải lên đường khi có yêu cầu.

Song song với đó, công tác chuẩn bị vật tư và thuốc thiết yếu cũng được chú trọng. Các khoa phòng đã rà soát lại số lượng thuốc cấp cứu, dịch truyền, vật tư tiêu hao để bảo đảm không bị thiếu hụt trong những ngày mưa bão kéo dài. Các trạm y tế xã cũng được cấp bổ sung những nhóm thuốc cần thiết để chủ động xử lý các trường hợp cấp cứu ban đầu.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp nhịp nhàng giữa trung tâm và các trạm xã, ngành y tế A Lưới tiếp tục là điểm tựa vững vàng của người dân, đặc biệt là trong mùa mưa lũ, giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ sức khỏe cho người dân vùng cao. Sự chủ động của lực lượng y tế cơ sở đã mang lại cảm giác an tâm cho nhiều gia đình khi thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp.