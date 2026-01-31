Động lực từ các chính sách giảm nghèo bền vững

Hoạt động quảng bá sản phẩm vùng cao đã giúp đồng bào thiểu số tăng thêm thu nhập

Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu

2025 là năm cuối của giai đoạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,2%, tương ứng còn khoảng 3.870 hộ nghèo. Có được thành quả này là nhờ các chính sách giảm nghèo đã được triển khai thực hiện đồng bộ, chủ yếu như hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, mô hình sinh kế, chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đất sản xuất…

Ngay sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, khó khăn lớn nhất của xã Bình Điền là tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Trong đó, đa số hộ nghèo và cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Để tạo động lực cho các hộ nghèo vươn lên, các ban, ngành, đoàn thể xã Bình Điền đã xây dựng phương án thoát nghèo cụ thể, chủ động trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo; các thôn xác định nguyên nhân dẫn đến nghèo và nhu cầu hỗ trợ của từng hộ để có phương án hỗ trợ cụ thể…

Anh Nguyễn Văn Xê ở xã Bình Điền là một trong những hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã miền núi này. Sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và được hỗ trợ sinh kế từ chương trình giảm nghèo của xã, anh đã có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Hiện, anh đã được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, thêm 1 cặp bò giống để làm sinh kế, giúp anh tự tin hơn để cố gắng lao động sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Điền Trần Đăng Quang cho biết: Chính quyền xã tập trung vào công tác tuyên truyền để người dân tiếp cận được với các chính sách, các nguồn vốn, qua đó có giải pháp giảm nghèo phù hợp. Các ngành, đoàn thể xã cũng được phân công hỗ trợ người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư các mô hình trồng cây ăn quả đặc sản bưởi da xanh, trồng rừng gỗ lớn, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm nhanh từ 3,4% năm 2023, đến nay chỉ còn 1,13%.

Phù hợp thực tế

Chương trình hỗ trợ sinh kế, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố được đánh giá đạt hiệu quả cao trong hoạt động giảm nghèo của địa phương. Nhờ vậy, nhiều hộ nghèo đã vượt qua giai đoạn khó khăn, có nguồn sinh kế ổn định. Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Điền Nguyễn Ánh Cầu, ngoài những chính sách vừa nêu, các chương trình khác bao gồm tập huấn kỹ thuật, giới thiệu việc làm, cho vay vốn ưu đãi, bảo hiểm y tế cho hộ mới thoát nghèo cũng được triển khai đồng bộ đã góp phần giúp giảm nghèo đi cùng với không tái nghèo.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, bình quân giai đoạn 2022 - 2025, thành phố giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là 0,95%/năm, vượt chỉ tiêu Chính phủ và Thành ủy giao 0,7 - 0,75%/năm. Đồng thời, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, kết quả giảm nghèo đến cuối năm 2024 còn 1,4%, đã về đích sớm trước 1 năm so với mục tiêu giảm nghèo tại Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 3/11/2021 về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Huế trực thuộc Trung ương vào đầu năm 2025.

Cũng trong giai đoạn này, các chính sách giảm nghèo đã được triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố được các cấp, các ngành và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, có sự tham gia của toàn xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cùng với đó, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác giảm nghèo được nâng lên, những chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã trở thành điểm tựa cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, tạo động lực cho người nghèo thoát nghèo bền vững.