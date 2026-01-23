Chính sách đặc thù tạo động lực phát triển doanh nghiệp

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại

Thay đổi chính sách là tất yếu

Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân được xem là nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; NQ số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định điều đó khi chỉ rõ kinh tế tư nhân một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để hiện thực hóa định hướng này, UBND thành phố ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể làm căn cứ tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ, đảm bảo kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế địa phương. Đồng thời, đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, thành phố có khoảng 12.000 DN đang hoạt động, đóng góp khoảng 40% vào tổng thu ngân sách, giải quyết 165.000 việc làm tại địa phương.

Theo đó, thành phố tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động, khơi dậy niềm tin để phát triển kinh tế tư nhân; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy triển khai các chính sách hỗ trợ DN tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, chính sách thuế, phí, hỗ trợ nguồn nhân lực, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, các chính sách hỗ trợ DN mới thành lập đóng vai trò là “bệ phóng” chiến lược, không chỉ giúp DN ổn định, phát triển trong giai đoạn đầu đầy rủi ro mà còn thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai các chính sách hỗ trợ DN thành lập mới trên địa bàn thành phố thời gian qua cho thấy, một số chính sách chưa sát thực tế, hiệu quả đem lại chưa cao.

Điển hình là chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu theo Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 quy định một số chính sách hỗ trợ DN thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) vẫn chưa đem lại hiệu quả. Các DN thành lập mới và DN được chuyển đổi từ hộ kinh doanh phần lớn chưa đáp ứng được các điều kiện hỗ trợ nguồn vốn này. Trong khi đó, các quỹ phát triển DN nhỏ và vừa với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn từ nguồn vốn, lãi suất nên DN dễ dàng tiếp cận. Vì thế, chính sách hỗ trợ này cần được điều chỉnh phù hợp.

Với các hộ kinh doanh khi chuyển đổi lên DN, khó khăn thường gặp nhất đều liên quan đến báo cáo tài chính, nghiệp vụ kế toán DN. Vì vậy, việc duy trì và kéo dài thời gian hỗ trợ chi phí thuê kế toán của Nghị quyết vừa nêu được cho là phù hợp để khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN. Ngoài ra, trong giai đoạn hộ kinh doanh đang chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai thuế, đòi hỏi phải áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền. Các chính sách hỗ trợ DN mới thành lập về hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ tạo động lực giúp hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN.

Thêm chính sách hỗ trợ

Tại kỳ họp HĐND thành phố mới đây, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đối với DN thành lập mới trên địa bàn thành phố. Nghị quyết này kế thừa những chính sách đã có trước đó, đồng thời bổ sung thêm chính sách mới hỗ trợ DN trong giai đoạn đầu gia nhập thị trường. Trong đó, DN mới thành lập (trừ DN có vốn nước ngoài) được hỗ trợ chi phí sử dụng chữ ký số công cộng cho năm đầu tiên để kê khai, nộp thuế qua mạng, thông quan điện tử, kê khai và nộp hồ sơ bảo hiểm, ký các hồ sơ điện tử khác với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/DN; hỗ trợ chi phí sử dụng hóa đơn điện tử cho lần đăng ký sử dụng đầu tiên với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/DN.

Các DN mới thành lập được chuyển đổi từ hộ kinh doanh đăng ký áp dụng xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cũng sẽ nhận được hỗ trợ chi phí mua máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Mức hỗ trợ tối đa được xác định bằng 50% chi phí mua máy tính tiền cho 5.000 hộ kinh doanh đầu tiên chuyển đổi lên DN. Các DN siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cũng được hỗ trợ chi phí thuê kế toán trong 3 năm đầu, nhưng số tháng hỗ trợ tối đa không quá 24 tháng với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng/DN.

Theo Sở Tài chính, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 6.500 DN đang hoạt động. Trong năm 2025, thành phố có 1.050 DN thành lập mới, đạt kế hoạch đề ra; số DN hoạt động trở lại 316 DN, tăng 6%; 176 DN giải thể tự nguyện, giảm 2%. Ngoài ra trong năm, 50 hộ kinh doanh trên địa bàn đã chuyển đổi lên DN.

Với khoảng hơn 1.000 DN được thành lập mới mỗi năm khi chính sách này được áp dụng, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh lên DN, Sở Tài chính cho rằng, sắp tới số lượng DN được chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ tăng mạnh, với khoảng 200 DN thành lập mới, chiếm khoảng 20% tổng số lượng DN thành lập mới mỗi năm. Như vậy, các chính sách hỗ trợ này không chỉ khuyến khích phát triển DN mà còn hỗ trợ đồng hành cùng DN trong giai đoạn đầu gia nhập thị trường, tạo tiền đề trong quá trình phát triển lâu dài về sau.