“Chiến dịch Quang Trung” phải hoàn thành đúng mục tiêu

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cùng các đại biểu tại điểm cầu Huế

Tại điểm cầu Huế có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Do bão, lũ cuối năm 2025, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại và 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa. Với mục tiêu Tết này mỗi hộ dân đều phải có nhà đón tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy “Chiến dịch Quang Trung”, đến nay đã hoàn thành xây mới 1.046/1.597 nhà cho người dân, đạt 65,5%. Số nhà phải xây mới còn lại đều đã được khởi công, tiến độ xây dựng đạt từ 60 - 80% khối lượng. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo “thừa thắng xông lên”, hoàn thành xây lại nhà cho người dân vào ngày 15/1/2026, giúp người dân ổn định đời sống, đồng thời lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tại Huế, số nhà ở hư hỏng phải sửa chữa là 40 nhà, đến nay đã hoàn tất, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch. Số nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi phải xây dựng lại là 5 nhà, đến nay số nhà đã được xây dựng hoàn thành là 3/5 nhà, 2 nhà còn lại đạt tiến độ khoảng 85%; dự kiến hoàn thành trước ngày 12/1/2026.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao tặng ti vi đến gia đình bà Võ Thị Trâm ở xã Lộc An tại lễ khánh thành nhà theo "Chiến dịch Quang Trung"

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu đã vào cuộc tích cực triển khai hiệu quả “Chiến dịch Quang Trung”. Với mục tiêu tới ngày 15/1/2026 không còn người dân nào không có nhà, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cả hệ thống chính trị địa phương, huy động tối đa lực lượng, nhất là Quân đội, Công an, các đoàn thể chính trị - xã hội góp sức, chung tay “thần tốc, thần tốc hơn nữa”, với tinh thần “thi công 3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua thời tiết”… để “Chiến dịch Quang Trung” hoàn thành đúng mục tiêu, vì niềm vui, hạnh phúc của người dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương khôi phục các hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông, vệ sinh môi trường, giao thông; đặc biệt rà soát nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là các thiết bị như tivi, tủ lạnh… huy động các nguồn lực, kêu gọi sự ủng hộ hỗ trợ để mọi người dân có điều kiện hưởng thụ không khí phấn khởi, theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; thụ hưởng thành quả của Đảng, Nhà nước mang lại cho Nhân dân, đón tết Nguyên đán đầm ấm, an toàn, lành mạnh.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ 34.759 hộ ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới trên toàn quốc từ đầu năm đến nay, mỗi hộ 10 triệu đồng để các hộ dân có kinh phí khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, thiết bị thiết yếu.

Nhấn mạnh “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng; yêu cầu tổng hợp các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho “Chiến dịch Quang Trung” để có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời; tiếp tục thông tin biểu dương, nhân rộng điển hình và rút ra bài học kinh nghiệm cho triển khai các phong trào, công việc sau này.

Dự kiến “Chiến dịch Quang Trung” kết thúc ngày 15/1/2026.