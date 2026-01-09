“Chiến dịch Quang Trung” tại Huế về đích sớm

Nghi thức cắt băng khánh thành nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Khe Tre

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương của các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”. Đồng thời, ông khẳng định việc hoàn thành và bàn giao các căn nhà đúng tiến độ là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của thành phố trong công tác an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực đến đời sống người dân, nhất là các hộ gia đình gặp khó khăn do thiên tai.

Lực lượng quân đội chung vui cùng vợ chồng ông Trần Văn Viến trong căn nhà mới

Các căn nhà được xây dựng kiên cố, bảo đảm chất lượng, an toàn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và phong tục của người dân địa phương. Việc hoàn thành và bàn giao các căn nhà đúng dịp đầu năm mới mang ý nghĩa thiết thực, giúp các hộ gia đình sớm ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất và đón Tết cổ truyền dân tộc trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp.

“Chiến dịch Quang Trung” khép lại với những kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của chính quyền thành phố trong công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Như vậy, TP. Huế đã hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" sớm so với kế hoạch của Chính phủ (15/1).