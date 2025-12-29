Giúp nhân dân ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đầm ấm

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang viết: Cuối tháng 10, tháng 11 vừa qua, nhiều nơi trên địa bàn các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra bão, lũ, gây ngập lụt, sạt lở đất, sập đồ, hư hại nhà cửa, làm thiệt hại rất nhiều về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, tác động rất lớn đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Trung.

Quán triệt, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Thủ tưởng Chính phủ và chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về triển khai “Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung; cán bộ chiến sĩ thuộc các cơ quan, các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và dân quân tự vệ trên địa bàn các Quân khu 4, Quân khu 5 và Quân khu 7 đã phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần “Táo bạo, quyết liệt, thần tốc”, “Ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội"; kịp thời xây dựng phương án, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tổ chức các đội xây dựng, sửa chữa cơ động, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tiếp nhận, triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân.

Với tinh thần “Mưa không nghỉ, việc không dừng”, quyết tâm bảo đảm các gia đình bị thiệt hại có nhà ở trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đến nay toàn quân đã xây dựng, sửa chữa, bàn giao được gần 400 nhà cho nhân dân bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của các đồng chí tham gia “Chiến dịch Quang Trung" thời gian qua.

“Để kịp thời hoàn thành ‘Chiến dịch Quang Trung’ đúng thời gian đã định; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng và mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy hơn nữa chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống ‘Quyết chiến, Quyết thắng’ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất cao đẹp ‘Bộ đội Cụ Hồ’, tinh thần tương thân, tương ái ‘Tình dân tộc, nghĩa đồng bào’, đoàn kết, hiệp đồng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước ngày 12/1/2026, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đầm ấm, hạnh phúc”, Đại tướng Phan Văn Giang viết.