Ngôi nhà thứ 2 trong “Chiến dịch Quang Trung” tiếp tục vượt tiến độ đề ra

HNN.VN - Ngày 31/12, TP. Huế tổ chức lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà cho bà Võ Thị Trâm tại thôn Lương Phú Quý, xã Lộc An. Đây là ngôi nhà thứ 2 trong “Chiến dịch Quang Trung” được hoàn thành sau gần một tháng thi công, đồng thời đã vượt tiến độ đề ra hơn 1 tháng.

Giúp nhân dân ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đầm ấmHuế hoàn thành 100% nhà sửa chữa và 2 nhà xây mới trong "Chiến dịch Quang Trung"Thủ tướng: Phấn đấu đến ngày 15/1/2026 hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung"

 Các đại biểu cắt băng khánh thành và bàn giao nhà cho Bà Võ Thị Trâm

Ngôi nhà được xây dựng với tổng diện tích 60m2, thiết kế theo kiểu nhà cấp 4 kiên cố, vững chắc với tổng kinh phí là 220 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 100 triệu, các mạnh thường quân hỗ trợ 40 triệu đồng.

Ngay từ khi phát động chiến dịch, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu và UBND TP. Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã huy động cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc, Trung đoàn 6 cùng phối hợp với các lực lượng địa phương tham gia hỗ trợ ngày công lao động. Đặc biệt, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc đã duy trì lực lượng, không quản khó khăn vất vả, thi công cả ngày nghỉ để cùng hỗ trợ và giúp đỡ gia đình trong suốt quá trình xây dựng với hơn 160 ngày công.

Tại lễ khánh thành, các đại biểu đã cắt băng khánh thành và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho gia đình. Ngôi nhà mới được khánh thành và bàn giao đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với Nhân dân vùng lũ. Qua đó, giúp bà con sớm tái thiết và ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất sau khi mưa lũ đi qua.

Quang Đạo
