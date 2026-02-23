Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Hội nghị đánh giá, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 1 Chỉ thị, 4 Công điện, Quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo liên quan khác, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Các bộ, cơ quan, địa phương đã quán triệt và kịp thời triển khai các mặt công tác với tinh thần "không để ai không có Tết", đạt các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong dịp Tết, các cơ sở y tế trên cả nước duy trì công tác khám, chữa bệnh, thường trực cấp cứu, chuẩn bị và cung ứng đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; không ghi nhận các trường hợp mắc bạch hầu, các bệnh truyền nhiễm khác; cả nước có 1.431 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết, 955 trường hợp mắc mới bệnh chân tay miệng. Trong 8 ngày nghỉ Tết, số ca khám, cấp cứu tại các bệnh viện giảm 7,3% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ; số trường hợp khám, cấp cứu do pháo giảm 30% so với cùng kỳ… An toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản được bảo đảm.

Cả nước đã tổ chức tặng quà Tết với tổng kinh phí hơn 3,7 nghìn tỷ đồng cho 6,2 triệu lượt đối tượng; mức thưởng Tết cho người lao động bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với mức thưởng dịp Tết Nguyên đán năm 2025, trong đó, mức thưởng Tết cao nhất là 1,84 tỷ đồng/người; các doanh nghiệp còn có các hình thức hỗ trợ thiết thực khác, bố trí hợp lý thời gian nghỉ Tết cho người lao động. Tiền lương bình quân người lao động năm 2025 ước đạt 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với năm 2024.

Nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân được đảm bảo. Ảnh: NQ

Tình hình thị trường cả nước ổn định trong dịp Tết, nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân đón Tết, cung ứng điện, xăng dầu được đảm bảo, không có hiện tượng tăng giá đột biến, lợi dụng khan hiếm hàng hóa để thu lợi bất chính.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, trên nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm, hàng ngàn cán bộ, công nhân, người lao động hàng ngày, hàng giờ miệt mài làm việc để bảo đảm tiến độ. Nhân dân vui tươi, phấn khởi ra quân sản xuất, kinh doanh từ những ngày đầu; nhiều địa phương tiếp tục giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm…

Các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán được tổ chức gắn với các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo đảm các hoạt động vui xuân thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Các ngành, địa phương tổ chức tốt công tác đảm bảo giao thông. Tính chung cả kỳ nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 339 vụ tai nạn giao thông làm 208 người chết, 235 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương (nhờ nhiều biện pháp khác nhau như hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, kiểm soát tốt hơn…). Tuy nhiên, đã xảy ra 01 vụ tai nạn đường thủy ở hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai khiến 06 người mất tích...

Tại cuộc họp, các thành viên Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành phải chỉ đạo tổ chức làm việc nghiêm túc ngay ngày đầu đi làm trở lại; có chính sách tiền tệ và giải pháp thích ứng kịp thời trước diễn biến tình hình thế giới; triển khai ngay các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy giải ngân đầu tư công; tổ chức tốt các nhiệm vụ theo quy định bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Kết luận cuộc họp, điểm lại kết quả tích cực, toàn diện, trên tất cả các mặt trong công tác phục vụ người dân vui Xuân - đón Tết, cũng như các hoạt động trong suốt những ngày Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình theo đúng Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phục vụ tốt, hiệu quả chuyến công tác rất thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hoa Kỳ; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục nâng cao; độc lập, chủ quyền được giữ vững, vị thế và uy tín đất nước nâng cao.

Biểu dương các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, các lực lượng y tế, công an, quân đội, công nhân, kỹ sư và các lực lượng khác đã nỗ lực, hy sinh niềm vui riêng vì đất nước, vì nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ của năm 2026 rất nặng nề.

Thủ tướng nhắc lại mục tiêu đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát tốt bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao vị thế đất nước; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an dân.

Nhấn mạnh phải bắt tay ngay vào làm việc ngay từ ngày đầu, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau Tết với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay" theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư.