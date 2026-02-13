Thứ Hai, 23/02/2026 14:51 (GMT+7)
Thông báo mời chào giá V/v Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ công tác bảo dưỡng các trang thiết bị nhà ga năm 2026 tại Cảng HKQT Phú Bài
HNN.VN - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: “Vật tư tiêu hao phục vụ công tác bảo dưỡng các trang thiết bị nhà ga năm 2026 tại Cảng HKQT Phú Bài”.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:
1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2026, cung cấp từng đợt theo đơn đặt hàng của Cảng HKQT Phú Bài;
- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá
- Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: từ ngày 23/02/2026 đến trước 15h00 ngày 27/02/2026.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
* Địa điểm: Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
* Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại: 0944 736 567
3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website: https://acv.vn/phubaiairport/