“Chiến dịch Quang Trung”: Ngôi nhà mới, niềm tin mới

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Khe Tre cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia hỗ trợ xây dựng nhà cho hai hộ dân

Giải bài toán an cư

Trận mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua, khiến bà Nguyễn Thị Khuyên (trú tại xã Khe Tre) không khỏi rùng mình khi nhớ lại. Dòng lũ dữ đã xé toạc làm đôi căn nhà của gia đình bà tại thôn Xuân Phú, cuốn trôi ba phòng ngủ, phòng khách và gian thờ. May mắn, thời điểm đó chỉ có bà Khuyên sống tại đây và đã được chính quyền địa phương kịp thời đưa đi sơ tán từ trước, còn người chồng là ông Nguyễn Văn Lượng đang đi làm ăn xa.

Bên gian bếp - nơi còn sót lại duy nhất của căn nhà và đồ đạc bị hư hỏng ngổn ngang, mắt bà Khuyên vẫn đỏ hoe khi kể về sự mất mát của gia đình. “Thỉnh thoảng, tôi lại trở về đây để nhìn lại căn nhà do hai vợ chồng chắt chiu tích góp suốt nhiều năm trời. Giờ đây, điều mong mỏi lớn nhất của gia đình là có sự hỗ trợ để xây dựng nơi ở mới, sớm ổn định cuộc sống. Vợ chồng tôi đều đã lớn tuổi, không còn khả năng và tiền bạc để dựng lại căn nhà”, bà Khuyên nghẹn ngào.

Cùng chung hoàn cảnh, căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp (thôn Phú Nam, xã Khe Tre) cũng bị sập một phần và nằm chênh vênh bên bờ sông Tả Trạch. Thấu hiểu được hoàn cảnh ngặt nghèo của người dân, UBND xã Khe Tre đã tạo điều kiện cấp hai lô đất tái định cư cho hai gia đình tại thôn 1 để sớm xây dựng nơi ở mới an toàn. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất vẫn là kinh phí xây dựng, bởi sau thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, cả hai hộ gia đình đều lâm vào cảnh khó khăn, gần như không còn khả năng tự xoay xở để dựng lại nhà ở.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và UBND TP. Huế về triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại sau đợt thiên tai, Công an TP. Huế đã chủ trì xây dựng mới nhà ở cho hai hộ gia đình trên. Mỗi trường hợp được hỗ trợ số tiền 150 triệu đồng. Trong đó, 100 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đóng góp; 50 triệu đồng do các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.

Đại diện cho gia đình nhận số tiền hỗ trợ từ Công an TP. Huế, anh Nguyễn Minh Thái - con trai của bà Nguyễn Thị Hiệp xúc động chia sẻ: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài một lời cảm ơn sâu sắc, chân thành từ tận đáy lòng. Sau biến cố, gia đình rất hoang mang, lo lắng vì không có nơi ở mới. Nay, cả nhà đã có thể an tâm khi có nhà ở mới trước Tết”.

Kịp tiến độ, hoàn thành trước tết Nguyên đán

Có mặt tại khu tái định cư thuộc thôn 1 (xã Khe Tre) vào giữa tháng 12 vừa qua, chúng tôi cảm nhận được bầu không khí hối hả của đội thợ thi công để kịp tiến độ xây dựng nhà cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp và hộ gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an xã Khe Tre cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng “xắn tay áo” hỗ trợ trộn bê tông, vận chuyển từng viên gạch, dựng xây từng bức tường.

Vừa thoăn thoắt bốc gạch lên xe rùa, Thượng úy Phạm Quốc Ban, Công an xã Khe Tre vừa chia sẻ: Là chiến sĩ ở cơ sở, bản thân thấu hiểu sự mất mát của người dân trong đợt mưa lũ vừa qua. Ngay sau khi có mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an thành phố và Ban Chỉ huy Công an xã, với tinh thần tuổi trẻ, tôi đã cùng các cán bộ, chiến sĩ khác nhanh chóng tham gia hỗ trợ bà con nhân dân xây nơi ở mới ngay từ những viên gạch đầu tiên với khí thế, tinh thần khẩn trương và thần tốc của “Chiến dịch Quang Trung”, quyết tâm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

“Không chỉ thường xuyên thăm hỏi, động viên để gia đình vơi bớt nỗi lo sau biến cố, điều khiến chúng tôi xúc động và cảm kích nhất là các anh đã trực tiếp chung tay hỗ trợ từ những công việc nhỏ nhất đến việc xây dựng lại căn nhà mới. Sự quan tâm, sẻ chia ấy không chỉ giúp gia đình có thêm điểm tựa vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để chúng tôi vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”, bà Nguyễn Thị Khuyên xúc động kể.

Theo Đại úy Trần Trung Tuyến, Phó Trưởng Công an xã Khe Tre, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố và chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Công an xã Khe Tre đã huy động cán bộ, chiến sĩ tập trung xây dựng hai căn nhà mới tại khu tái định cư thuộc thôn 1.

“Mỗi ngày, có khoảng 8 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia hỗ trợ đội thợ thi công. Ban Chỉ huy Công an xã Khe Tre cũng quán triệt anh em cán bộ, chiến sĩ thường xuyên có mặt đồng hành cùng người dân từ những công việc nhỏ nhất, như dọn dẹp mặt bằng cho đến xây dựng nền móng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng”, Đại úy Trần Trung Tuyến thông tin.

Phó Giám đốc Công an TP. Huế - Đại tá Dương Văn Thoan cho biết, Công an thành phố đã khẩn trương làm việc với chính quyền địa phương và nhà thầu, tiến hành khởi công xây dựng hai căn nhà vào ngày 6/12. Quá trình triển khai luôn đảm bảo đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và bàn giao hai công trình trước ngày 15/1/2026 để hai hộ gia đình sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.