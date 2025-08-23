  • Huế ngày nay Online
“Chắp cánh ước mơ - vững bước đến trường” cho học sinh xã Đan Điền và Quảng Điền

HNN.VN - Ngày 23/8, Câu lạc bộ Tủ chắp cánh tương lai phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đan Điền tổ chức Chương trình “Chắp cánh ước mơ - Vững bước đến trường” cho các em học sinh trên địa bàn.

 Trao xe đạp và quà cho các em học sinh 

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho em Hồ Ngọc Vân Trang, học sinh vượt khó học giỏi tại thôn Phổ Lại, xã Đan Điền. Đồng thời, trao quà và tặng xe đạp cho 35 em học sinh (25 suất cho xã Đan Điền và 10 suất cho xã Quảng Điền). Tổng kinh phí cho hoạt động là 55 triệu đồng, do các thành viên Câu lạc bộ Tủ chắp cánh tương lai hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tủ chắp cánh tương lai nhấn mạnh: Xin được gửi đến các em học sinh những món quà nhỏ từ tấm lòng và tình cảm của mình giành cho những chủ nhân tương lai của gia đình và đất nước. Qua đó tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập tốt, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, góp phần xây dựng quê hương và TP. Huế ngày càng phát triển.

Đây là chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo điều kiện cho các em học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

THÁI SƠN
