Phường Kim Trà phát động các chương trình an sinh xã hội

Tặng quà cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động

“Mẹ đỡ đầu - Hướng dương ngược nắng” là chương trình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động năm 2021. Chương trình “Bữa cơm có thịt - Ấm áp tuổi xế chiều” được Thị đoàn Hương Trà (cũ) phát động vào năm 2017. Trên hành trình thực hiện, đã có hàng trăm thiếu nhi mồ côi và người già neo đơn được hỗ trợ, giúp đỡ.

Bà Phạm Thị Ngọc Huế - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam P. Kim Trà cho hay, trên địa bàn phường có 96 hộ nghèo, 58 người già neo đơn và 95 trẻ mồ côi. Khi sắp xếp lại mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số đơn vị đã ngừng tiếp nhận giúp đỡ. Qua rà soát, hiện có 19 người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 46 trẻ mồ côi chưa có ai nhận chăm sóc.

“Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, chúng tôi phát động tiếp tục thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Hướng dương ngược nắng” và “Bữa cơm có thịt - Ấm áp tuổi xế chiều”, kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng trong và ngoài địa phương. Với sự đồng hành của toàn xã hội, mục tiêu giảm nghèo bền vững và đến năm 2030, P. Kim Trà không còn hộ nghèo có khả năng lao động sẽ sớm thành hiện thực”, bà Phạm Thị Ngọc Huế kêu gọi.

Tại lễ phát động, CLB BMW Motocycle Club Sài Gòn đã trao tặng 140 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng đến người già neo đơn và học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.