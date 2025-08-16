  • Huế ngày nay Online
Trao 400 suất quà “Nâng bước em đến trường”

HNN.VN - Ngày 20/8, Đoàn phường Phú Bài phối hợp các mạnh thường quân đến từ TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Nâng bước em đến trường”, tặng quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước năm học mới.

Trao quà cho các hộ khó khăn 

Đoàn đã tặng 200 suất quà, bao gồm đồ dùng học tập và tiền mặt cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 200 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường. Tổng kinh phí trao quà trị giá hơn 110 triệu đồng.

Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng góp phần sẻ chia khó khăn, đồng thời tiếp thêm động lực để các em học sinh và người dân vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó, thông qua kết nối của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam phường Phú Bài, các mạnh thường quân đến từ TP. Hồ Chí Minh đã trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá gần 400 nghìn đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn- Lam
