Trao hỗ trợ cho người dân bản Ta Lui

Trao hỗ trợ cho các hộ dân bản Ta Lui

Thay mặt đoàn công tác, Thượng tá Trần Minh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TP.Huế đã gửi lời thăm hỏi, động viên chính quyền và nhân dân bản Ta Lui; đồng thời trao hỗ trợ cho người dân gần 1.400m² tôn lợp nhà, gạo, nước mắm và một số nhu yếu phẩm với tổng trị giá 260 triệu đồng do UBND TP. Huế hỗ trợ.

Bản Ta Lui là địa bàn khó khăn của tỉnh Sê Kông, đời sống người dân chủ yếu dựa vào làm nương rẫy. Tháng 4/2025, tại đây xảy ra hỏa hoạn lớn thiêu rụi 35/36 ngôi nhà, khiến cuộc sống người dân vốn đã thiếu thốn lại càng thêm gian khó, rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp.

Hoạt động hỗ trợ của TP. Huế không chỉ góp phần giúp nhân dân bản Ta Lui khắc phục hậu quả hỏa hoạn, sớm ổn định đời sống mà còn thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa TP. Huế với tỉnh Sê Kông nói riêng.