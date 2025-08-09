Phối hợp tuyên truyền giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế với phường Thuận Hóa

Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Hoàng Đăng Khoa phát biểu tại buổi làm việc

Phường Thuận Hóa là địa phương thứ 2 trong tổng số 40 phường, xã sau sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trực thuộc TP. Huế được Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế lựa chọn làm điểm triển khai.

Tại buổi làm việc, đại diện cơ quan báo chí đã đề xuất nhiều nội dung hợp tác truyền thông, gồm: thực hiện trang địa phương trên sóng truyền hình, báo in và báo điện tử; xây dựng các chương trình ký sự, phóng sự tài liệu; mở rộng hòa sóng phát thanh; đồng thời đẩy mạnh phát hành báo đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận Hóa Nguyễn Đình Bách thống nhất cao với kế hoạch phối hợp, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tuyên truyền tập trung vào 5 chương trình trọng điểm của phường, gồm: chuyển đổi số; phát triển kinh tế đêm; cải thiện môi trường đầu tư; chỉnh trang đô thị xanh - sạch - sáng; phát triển văn hóa - giáo dục thông minh. Đây là những mục tiêu then chốt nhằm nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển toàn diện cho địa phương.

2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi, đánh giá những kết quả bước đầu; thẳng thắn chỉ ra khó khăn, vướng mắc; đồng thời bàn giải pháp nâng cao chất lượng các chuyên mục trên truyền hình, duy trì hiệu quả chuyên trang tuyên truyền trên báo in, báo điện tử về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng... trên địa bàn.

Việc phối hợp thông tin sẽ giúp hình ảnh vùng đất, con người Thuận Hóa được lan tỏa sâu rộng qua các nền tảng truyền thông, từ đó thu hút sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng và các nhà đầu tư.

Nhân dịp này, hai đơn vị cũng thống nhất triển khai hiệu quả việc phát hành báo theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Công văn số 1811 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo Đảng.