  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 13/08/2025 19:27

Phối hợp tuyên truyền giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế với phường Thuận Hóa

HNN.VN - Chiều 13/8, Ban Biên tập cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế do ông Hoàng Đăng Khoa, Thành ủy viên, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND và các phòng, ban chuyên môn phường Thuận Hóa, TP. Huế. Buổi làm việc nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền và phát hành báo trong giai đoạn mới.

Ký kết phối hợp tuyên truyền, phát hành báo với xã Quảng ĐiềnPhát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng đô thị văn minh Tuyên truyền phòng, chống mua bán người cho người dân biên giới

Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Hoàng Đăng Khoa phát biểu tại buổi làm việc 

Phường Thuận Hóa là địa phương thứ 2 trong tổng số 40 phường, xã sau sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trực thuộc TP. Huế được Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế lựa chọn làm điểm triển khai.

Tại buổi làm việc, đại diện cơ quan báo chí đã đề xuất nhiều nội dung hợp tác truyền thông, gồm: thực hiện trang địa phương trên sóng truyền hình, báo in và báo điện tử; xây dựng các chương trình ký sự, phóng sự tài liệu; mở rộng hòa sóng phát thanh; đồng thời đẩy mạnh phát hành báo đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận Hóa Nguyễn Đình Bách thống nhất cao với kế hoạch phối hợp, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tuyên truyền tập trung vào 5 chương trình trọng điểm của phường, gồm: chuyển đổi số; phát triển kinh tế đêm; cải thiện môi trường đầu tư; chỉnh trang đô thị xanh - sạch - sáng; phát triển văn hóa - giáo dục thông minh. Đây là những mục tiêu then chốt nhằm nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển toàn diện cho địa phương.

2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi, đánh giá những kết quả bước đầu; thẳng thắn chỉ ra khó khăn, vướng mắc; đồng thời bàn giải pháp nâng cao chất lượng các chuyên mục trên truyền hình, duy trì hiệu quả chuyên trang tuyên truyền trên báo in, báo điện tử về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng... trên địa bàn.

Việc phối hợp thông tin sẽ giúp hình ảnh vùng đất, con người Thuận Hóa được lan tỏa sâu rộng qua các nền tảng truyền thông, từ đó thu hút sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng và các nhà đầu tư.

Nhân dịp này, hai đơn vị cũng thống nhất triển khai hiệu quả việc phát hành báo theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Công văn số 1811 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo Đảng.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
tuyên truyềnlàm việcthuận hoábáo
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng phường Thuận Hóa văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm của thành phố Huế

Sáng 2/8, Đảng bộ phường Thuận Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 4.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới sau khi phường Thuận Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 phường trung tâm của TP. Huế.

Xây dựng phường Thuận Hóa văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm của thành phố Huế
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình:
Huế cần tạo đột phá phát triển, khẳng định vị thế thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 30/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Huế cần tạo đột phá phát triển, khẳng định vị thế thành phố trực thuộc Trung ương
“Mặt đỏ như vang” liền sang “Mặt vàng như nghệ”

“Mỗi bạn trẻ cần học cách kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh xử lý tình huống và ứng xử có văn hóa để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra”, anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Huế, Bí thư Thành đoàn nói.

“Mặt đỏ như vang” liền sang “Mặt vàng như nghệ”

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top