Lấy lợi ích đoàn viên làm thước đo hoạt động

Ông Lê Minh Nhân, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Huế.

Về kết quả hoạt động của Công đoàn thành phố Huế trong giai đoạn 2023 - 2025, ông Lê Minh Nhân đánh giá:

Giai đoạn này diễn ra trong bối cảnh có nhiều biến động về kinh tế - xã hội, cùng với yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đổi mới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ) cũng như phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Trong điều kiện đó, Công đoàn thành phố Huế đã chủ động thích ứng, triển khai nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Giai đoạn 2023 - 2025, các cấp Công đoàn đã chăm lo cho hơn 1,6 triệu lượt đoàn viên, NLĐ, với tổng kinh phí trên 177 tỷ đồng, thông qua nhiều chương trình thiết thực như “Tết sum vầy”, “Chợ tết Công đoàn”, “Mái ấm Công đoàn”, “Bữa cơm Công đoàn”… cùng các hoạt động hỗ trợ kịp thời đoàn viên gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, giảm việc làm, mất việc làm.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Minh Nhân trao quà cho đoàn viên, người lao động

Công tác tư vấn pháp luật, đại diện bảo vệ quyền lợi NLĐ được tăng cường, góp phần hạn chế tranh chấp, giữ ổn định quan hệ lao động. Hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể chuyển biến tích cực, với tỷ lệ đơn vị có thỏa ước đạt trên 85%, nhiều nội dung mang lại lợi ích cao hơn cho NLĐ; nhất là về tiền lương, bữa ăn ca, điều kiện làm việc và phúc lợi.

Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương chung, Công đoàn thành phố đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy, bảo đảm sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống, không làm gián đoạn việc chăm lo, đại diện cho đoàn viên, NLĐ.

Thành phố Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông có thể chia sẻ những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn thành phố trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tập trung trong giai đoạn này?

Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu rất rõ đối với tổ chức công đoàn: Bộ máy phải tinh gọn hơn nhưng hoạt động phải thực chất hơn, hiệu quả hơn và gần đoàn viên, NLĐ hơn. Trên tinh thần đó, Công đoàn thành phố xác định đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động, lấy lợi ích đoàn viên làm thước đo xuyên suốt.

Một trong những khâu đột phá là đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động công đoàn, từ quản lý đoàn viên, tuyên truyền, vận động đến chăm lo phúc lợi. Công đoàn đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số của thành phố, giúp NLĐ thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có khoảng 65% công nhân được trang bị kiến thức công nghệ số, qua đó nâng cao năng lực tự học, tự thích ứng của NLĐ.

Song song với đó, chúng tôi tập trung phát triển đoàn viên, mở rộng vùng phủ của tổ chức công đoàn, nhất là tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực lao động phi chính thức. Mỗi năm, Công đoàn phấn đấu phát triển thêm ít nhất 6.000 đoàn viên, đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, để tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của NLĐ.

Đối thoại và thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể tiếp tục được xác định là nội dung then chốt, tập trung vào những vấn đề NLĐ quan tâm trực tiếp như tiền lương, phúc lợi, an toàn vệ sinh lao động, nhà trọ, gửi trẻ, chăm sóc sức khỏe công nhân. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu 70% công nhân được học tập nâng cao tay nghề, 75% được trang bị kỹ năng sống.

Chăm lo đời sống và phúc lợi luôn là mong đợi lớn nhất của đoàn viên. Công đoàn thành phố sẽ có những đổi mới gì trong nhiệm kỳ mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu này, thưa ông?

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn thành phố chuyển mạnh từ hỗ trợ mang tính thời điểm sang chăm lo có chiều sâu, dài hạn, tập trung vào những vấn đề thiết yếu như việc làm, thu nhập, nhà ở và an toàn vệ sinh lao động.

Các chương trình phúc lợi đoàn viên tiếp tục được mở rộng và nâng cao hiệu quả, huy động sự tham gia của doanh nghiệp và các đối tác để đa dạng hóa dịch vụ, giảm chi phí sinh hoạt cho NLĐ. Những chương trình như “Tết sum vầy”, “Chợ tết Công đoàn”, “Mái ấm Công đoàn”, “Bữa cơm Công đoàn”… sẽ được đổi mới theo hướng linh hoạt, thuận tiện hơn, ưu tiên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, lao động trẻ, NLĐ trong các khu công nghiệp và khu vực dịch vụ - du lịch.

Chúng tôi đẩy mạnh chuyển đổi số trong chăm lo phúc lợi, giúp đoàn viên dễ dàng tiếp cận, đăng ký và thụ hưởng các chính sách, bảo đảm công khai, minh bạch và tiết kiệm nguồn lực. Đồng thời, chú trọng chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng môi trường làm việc an toàn, nhân văn, gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Huế.

Trước thềm Đại hội XVI, ông muốn gửi thông điệp gì đến đoàn viên và NLĐ thành phố Huế?

Tôi mong đoàn viên và NLĐ luôn tin tưởng và đồng hành cùng tổ chức công đoàn trong mọi hoàn cảnh. Thành phố Huế đang bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều vận hội và thử thách. Giai cấp công nhân thành phố sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, và Công đoàn thành phố cam kết sẽ luôn đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát triển, hướng mạnh về cơ sở, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Điều chúng tôi hướng đến là xây dựng một môi trường làm việc an toàn, một quan hệ lao động hài hòa và một cuộc sống ổn định, hạnh phúc cho mọi đoàn viên và NLĐ, đúng tinh thần của Đại hội Công đoàn TP. Huế lần thứ XVI.

Xin cảm ơn ông!