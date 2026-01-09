Hơn 4.000 đoàn viên công đoàn được mua sắm Tết qua “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” trực tuyến

Công đoàn Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế hỗ trợ thao tác giúp đoàn viên công ty mua quà Tết tại chợ Tết công đoàn trực tuyến

Theo kế hoạch triển khai, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 24/12/2025 đến 18/1/2026, với hình thức hỗ trợ bằng phiếu mua hàng điện tử (e-voucher). Đoàn viên đủ điều kiện có thể mua sắm hàng Tết thiết yếu trên website chotet.congdoan.vn hoặc ứng dụng điện thoại, đồng thời nhận hàng tại các điểm đã được bố trí, bảo đảm thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

Trên địa bàn thành phố Huế có hơn 4.000 đoàn viên được hỗ trợ, mỗi suất 500 ngàn đồng. Đối tượng ưu tiên là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, đoàn viên tiêu biểu trong lao động, sản xuất; đồng thời chú trọng những trường hợp chưa có điều kiện tham gia chương trình trong năm trước hoặc chịu tác động từ quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Việc phân bổ được thực hiện theo nguyên tắc công khai, đúng đối tượng, không vượt quá 12% tổng số đoàn viên của mỗi công đoàn cơ sở.

Điểm nổi bật của chương trình là việc ứng dụng công nghệ số trong khâu hỗ trợ và mua sắm, giúp NLĐ, đặc biệt ở vùng xa, vùng khó khăn, dễ dàng tiếp cận hàng hóa Tết có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng bảo đảm, giá ưu đãi; ưu tiên hàng hóa sản xuất trong nước. Thông tin cá nhân của đoàn viên được bảo mật trong suốt quá trình đăng ký và sử dụng e-voucher.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” do Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo triển khai, là một trong những hoạt động trọng tâm chăm lo phúc lợi dịp Tết, gắn với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Tại Huế, LĐLĐ thành phố Huế đang phối hợp chặt chẽ với các công đoàn cơ sở để chương trình đến đúng người, đúng thời điểm, góp phần mang lại một cái Tết ấm áp, đủ đầy cho đoàn viên và gia đình.