Thuận Hóa xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030

Các tổ dân phố ký cam kết thực hiện xây dựng "xã, phường không ma túy"

Theo kế hoạch, phường Thuận Hóa đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ có 16/53 tổ dân phố đạt tiêu chí “không ma túy”, tiến tới 100% tổ dân phố đạt chuẩn vào năm 2030, đưa Thuận Hóa trở thành phường “không ma túy” trước ngày 14/12/2030.

Các tiêu chí bao gồm: Không có người nghiện hoặc sử dụng trái phép chất ma túy (trừ trường hợp đang cai nghiện, điều trị thay thế), không có đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, không tồn tại điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy.

Để hiện thực hóa mục tiêu, phường triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó các tổ dân phố tiến hành tổng rà soát, đánh giá thực trạng; thiết lập hòm thư tố giác, công khai đường dây nóng của trưởng Công an phường. Đồng thời ký cam kết giữa tổ trưởng tổ dân phố với chính quyền về trách nhiệm xây dựng địa bàn không ma túy; thành lập tổ tư vấn tâm lý, tổ quản lý người sử dụng ma túy, tổ giúp đỡ người sau cai nghiện nhằm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Từ năm 2025 đến 2030, phường tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh với tội phạm ma túy; nhân rộng mô hình tự quản, “Trường học không ma túy”, “Khu dân cư văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, đa dạng hình thức như pano, áp phích, mạng xã hội, sinh hoạt cộng đồng, tập trung vào nhóm thanh thiếu niên, học sinh, công nhân - những đối tượng dễ bị tác động.

Kế hoạch gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ cơ sở với kết quả xây dựng địa bàn không ma túy; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Các nguồn lực về tài chính, y tế, giáo dục, an sinh xã hội cũng được ưu tiên bố trí để vừa phòng ngừa ma túy, vừa hỗ trợ người sau cai có việc làm, ổn định cuộc sống.

Kế hoạch xây dựng “phường không ma túy” tại Thuận Hóa thể hiện quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, hướng đến mục tiêu giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển bền vững địa phương.