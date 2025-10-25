Cứu trợ kịp thời người dân khu vực bị lũ cô lập

Lãnh đạo phường Vỹ Dạ trao quà cho người dân khu vực Cồn Hến

Chiều 28/10, ông Nguyễn Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; bà Võ Thị Anh Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; ông Lê Quang Lân, Phó Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ trực tiếp đến từng khu vực ngập nặng để trao hơn 200 suất quà hỗ trợ người dân. Trong đó, hơn 100 suất quà (mỗi suất gồm 1 thùng mì tôm) được trích từ nguồn kinh phí của phường, trao cho người dân tổ dân phố 14 đến 24, khu vực hạ lưu sông Như Ý - nơi nhiều hộ còn bị cô lập.

Cùng thời điểm, đoàn công tác tiếp tục trao 100 suất quà gồm mì tôm, sữa, bánh và nước uống do chùa Tường Vân cùng các mạnh thường quân hỗ trợ cho người dân Cồn Hến (tổ dân phố 11, 12, 13). Ngoài ra, đoàn còn phát hơn 200 hộp cơm, nước và sữa cho các vùng thấp trũng như Cồn Hến, Nguyễn Lộ Trạch và một số tuyến đường bị ngập sâu.

Đến 18 giờ cùng ngày, Đội xung kích Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường Vỹ Dạ đã di dời 83 hộ với 276 khẩu đến nơi an toàn, trong đó có 23 người già, 9 trẻ em, 9 người có bệnh nền và 10 phụ nữ, riêng 4 trường hợp người già và người bệnh được bố trí tạm cư tại trụ sở UBND phường. Các điểm ngập sâu tập trung chủ yếu tại Cồn Hến, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Khoa Vy, Tùng Thiện Vương, Thanh Tịnh, Nguyễn Lộ Trạch, Ưng Bình, Dạ Lê, Công Lương, Xuân Hòa, Vân Dương…

Phó Chủ tịch UBND phường Lê Quang Lân cho biết, địa phương đang tiếp tục vận động thêm nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người dân vùng ngập, giúp bà con sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau lũ.

Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc An; Thượng tá Lê Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực III; ông Võ Đại Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc An cùng với các lực lượng chức năng đã về thôn Châu Thành thăm hỏi, tặng quà người dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trao quà cho người dân vùng lũ xã Lộc An. Ảnh: NGỌC HUY

Đến sáng nay, tình hình ngập lụt trên địa bàn thôn Châu Thành có giảm so với hôm trước. Tuy nhiên, phần lớn nhà dân, các tuyến đường trong thôn vùng trũng còn ngập sâu, toàn thôn vẫn bị cô lập. Mưa lớn, ngập lụt làm hư hỏng, cuốn trôi nhiều tài sản, hoa màu. Do nước đang ngập cao nên chưa thể thống kê thiệt hại.

Đến thăm, tặng quà và động viên các hộ gia đình tại thôn Châu Thành - nơi có hơn một trăm hộ dân bị nước lũ cô lập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo địa phương ân cần thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn mà các gia đình hứng chịu trong mưa lũ; đồng thời, mong muốn bà con cố gắng để vượt qua mọi khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao tinh thần vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự nỗ lực của các hộ dân trong việc chủ động vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, các đoàn thể của xã phối hợp giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Tổ chức nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ người dân, tuyệt đối không để người dân thiếu đói. Nước rút đến đâu, huy động lực lượng để giúp bà con dọn dẹp nhà cửa đến đó, nhằm sớm ổn định cuộc sống; hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất sau lũ. Chú ý các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, ngay khi nước rút phải thực hiện ngay việc tiêu độc, khử trùng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ.