Nga gửi gần 30 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp giúp Huế

Chuyến bay chở hàng viện trợ khẩn cấp của Nga đáp tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai

Lô hàng bao gồm 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ chăn màn, 55 bộ lều trại cùng nhiều thực phẩm đóng hộp, với tổng trọng lượng khoảng 29 tấn. Chuyến hàng được vận chuyển trên chuyên cơ mang số hiệu SUM 9121 của Bộ Phòng vệ dân sự, tình trạng khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga, hạ cánh lúc 6h35 sáng 30/10.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Huế tối 28/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về đợt mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại Huế, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đã chủ động đề nghị Chính phủ Nga hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ.

“Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm chân thành và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga với Việt Nam, góp phần chia sẻ khó khăn cùng người dân Huế trong lúc hoạn nạn”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, toàn bộ số hàng cứu trợ sẽ được vận chuyển đến thành phố Huế ngay trong ngày 30/10 để tổ chức cấp phát kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ.