Sức mạnh từ phong trào Thi đua Quyết thắng

Một chuyến tuần tra song phương

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị

Các cụm thi đua tuyến biên giới biển, tuyến biên giới đất liền và cụm thi đua khối cơ quan Ban Chỉ huy BĐBP thành phố vừa đồng loạt tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2025. Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BĐBP thành phố Huế khẳng định: Quán triệt và triển khai thực hiện chủ đề thi đua “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, các cơ quan, đơn vị thuộc 3 cụm thi đua, cũng như toàn lực lượng BĐBP thành phố Huế đã tập trung triển khai nhiệm vụ rất tích cực, trách nhiệm, tạo ra những kết quả, thành tích nổi bật.

Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự biên giới, vùng biển. Đồng thời, nâng cao hiệu quả các mặt công tác biên phòng, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và của Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

BĐBP các cấp tham mưu, tổ chức các chương trình: “Biên cương đêm hội trăng rằm”; “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; “Xuân Biên cương, hải đảo, Tết thắm tình quân dân”; “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”; “Ấm tình mùa đông”… Thông qua các chương trình, hoạt động ý nghĩa này đã trao tặng cho người dân, học sinh khó khăn trên hai tuyến biên giới hàng ngàn suất quà và học bổng, hàng chục chiếc xe đạp; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 2 nghìn người dân với tổng giá trị khoảng hơn 2 tỷ đồng. Đồng thời, tham mưu triển khai phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ khó khăn với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ mà các đơn vị trong lực lượng BĐBP thành phố nỗ lực không ngừng để duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của hai tỉnh Salavan và Sê Kông, Lào; kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ bạn hàng trăm suất quà tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Khi 35/36 ngôi nhà người dân bản Ta Lui, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông bị cháy rụi do hỏa hoạn gây ra, BĐBP thành phố đã cứu trợ người dân bản bạn, trị giá 260 triệu đồng, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị.

Giữ vững chủ quyền, bồi đắp niềm tin

Thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, các đơn vị đã triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bước chân tuần tra của những người lính biên phòng không ngừng nghỉ trên mọi nẻo biên cương. Đã có 133 đợt/gần 700 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tuần tra đơn phương và 14 đợt/ gần 300 CBCS hai bên tham gia tuần tra song phương. Hoạt động tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở và khu vực cửa khẩu được thực hiện tốt, với 719 đợt/gần 3.000 lượt CBCS tham gia. Lực lượng BĐBP thành phố đã chủ trì, phối hợp bắt giữ và xử lý 17 vụ/21 đối tượng liên quan đến vận chuyển hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, vận chuyển lâm sản trái phép và đánh bạc.

Tại tuyến biên giới biển, các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác tuần tra bờ biển, trên biển; công tác quản lý, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và đảm bảo an ninh, an toàn khu vực cửa khẩu cảng. Điển hình là Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An.

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, các đơn vị trong lực lượng BĐBP thành phố đã cử hàng trăm lượt CBCS tham gia phòng, chống thiên tai, giúp dân dựng lại nhà cửa sau mưa lũ, sạt lở đất…, bồi đắp niềm tin trong Nhân dân.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, các phong trào thi đua đã gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị và phong trào của địa phương, tạo nên sức lan tỏa tích cực. Các đơn vị sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khí thế của phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực mạnh mẽ để mỗi CBCS không ngừng phấn đấu vươn lên.

“Đây là động lực then chốt thúc đẩy mỗi CBCS không ngừng phấn đấu; các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu chia sẻ.