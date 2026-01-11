Tăng hiệu quả từ thi đua “Dân vận khéo”

Tuyến đường cờ và hoa ở thôn Hòa Mậu, phú Lộc được người dân chung sức thực hiện

Từ những việc rất đời thường

Tại thôn Hòa Mậu, xã Phú Lộc, mô hình xây dựng tuyến đường hoa và đường cờ hoa kiểu mẫu là minh chứng sinh động cho cách làm dân vận gắn với nhu cầu, lợi ích trực tiếp của người dân. Không chờ đợi nguồn lực lớn từ ngân sách, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phát động Nhân dân cùng chung tay ủng hộ hoa, cây cảnh, ngày công lao động, vật liệu sẵn có để hình thành tuyến đường dài hơn 1,6km từ cổng chào thôn đến đập Mụ Phong.

Sự hưởng ứng tích cực của bà con không chỉ đến từ niềm tự hào về diện mạo mới của làng quê, mà còn từ cách làm gần gũi, minh bạch, phát huy rõ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng”. Ông Trương Ngọc Lý, Trưởng thôn Hòa Mậu cho biết, khi chủ trương đúng và được giải thích rõ ràng, người dân sẵn sàng đồng lòng vì mục tiêu chung, hướng đến môi trường sống “xanh - sạch - đẹp - sáng”.

Theo bà Cái Thị Cẩm Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, không dừng lại ở cảnh quan, các mô hình “Dân vận khéo” ở địa phương còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, gắn xây dựng nông thôn mới với nếp sống văn minh, đoàn kết. Những con đường hoa vì thế không chỉ làm đẹp làng quê, mà còn trở thành “đường dẫn” của sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Nếu ở Phú Lộc, “Dân vận khéo” mang sắc màu nông thôn mới, thì tại phường Hương An, phong trào này lại được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù đô thị. Năm 2025, Đảng ủy phường Hương An ban hành Kế hoạch về kiểm tra, đánh giá các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, với hệ thống tiêu chí rõ ràng, cách làm chặt chẽ, khách quan.

Đến cuối năm, sau khi thẩm định, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hương An công nhận 8 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trải đều trên nhiều lĩnh vực, cho thấy sự lan tỏa đồng đều của phong trào trong đời sống đô thị; góp phần xây dựng không gian sống an toàn, văn minh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm cộng đồng.

Ông Ngô Thanh Hùng, Chủ quán Café Ngô, tổ dân phố 10 Hương Sơ chia sẻ: “Tham gia mô hình 'Dân vận khéo', tôi xác định không chỉ giữ quán sạch sẽ cho khách, mà còn cùng bà con trong tổ dân phố giữ gìn vệ sinh chung. Mỗi người làm tốt phần việc của mình thì tuyến đường sạch hơn, môi trường văn minh hơn và việc kinh doanh cũng bền vững hơn”.

Thực tế cho thấy, khi dân vận gắn với lợi ích cụ thể của người dân, phong trào không chỉ lan tỏa mà còn tự duy trì bền vững. Ông Nguyễn Nhật Nam, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Hương An cho biết, phường xây dựng khung tiêu chí thống nhất, tổ chức đoàn chấm điểm trực tiếp tại cơ sở; qua đó, vừa đánh giá đúng thực chất, vừa kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các mô hình.

Lấy hiệu quả thực chất làm thước đo

Từ những mô hình cụ thể ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP. Huế năm 2025 tiếp tục được mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu. Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, năm 2025, toàn thành phố đã đăng ký 1.812 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở số lượng, mà ở việc nhiều mô hình đã đi vào đời sống, giải quyết những vấn đề thiết thân ngay tại khu dân cư, tổ dân phố, thôn xóm.

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nhấn mạnh, phong trào “Dân vận khéo” phải lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng và đồng thuận của Nhân dân làm thước đo. “Dân vận khéo không bắt đầu từ những việc lớn, mà từ những việc rất gần với đời sống hằng ngày; khi cách làm phù hợp, minh bạch và sát thực tiễn, người dân sẽ tự giác tham gia và duy trì lâu dài”, đồng chí Hoàng Khánh Hùng khẳng định.

Hiệu quả của phong trào được thể hiện rõ nhất qua những thay đổi có thể nhìn thấy như tuyến đường, tuyến kiệt sạch hơn, trật tự hơn; mối quan hệ xóm giềng gắn bó hơn; các hộ kinh doanh, trường học, cơ sở dịch vụ chủ động chấp hành quy định vì lợi ích chung... Đó chính là những “chỉ số mềm” nhưng rất thật, phản ánh chất lượng công tác dân vận ở cơ sở.

Ông Nguyễn Nhật Nam chia sẻ, từ thực tiễn triển khai, Hương An xác định sẽ tiếp tục lựa chọn những nội dung sát với đời sống đô thị và nhu cầu trực tiếp của Nhân dân như giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh trong kinh doanh - dịch vụ, an toàn giao thông và chuyển đổi số ở cơ sở. Mỗi mô hình được giao rõ chủ thể thực hiện, phát huy vai trò của người dân, hộ kinh doanh, tổ dân phố; cán bộ đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ. Việc đánh giá, công nhận mô hình sẽ dựa trên kết quả thực chất, những thay đổi có thể nhìn thấy và khả năng duy trì bền vững, gắn chặt phong trào “Dân vận khéo” với nhiệm vụ chính trị thường xuyên của địa phương.

Trong bối cảnh thành phố tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là xây dựng đô thị di sản đặc trưng thì yêu cầu đặt ra đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” là phải tiếp tục đi vào chiều sâu. Mỗi mô hình cần được lựa chọn từ nhu cầu thực tế của người dân, giao rõ trách nhiệm cho tập thể, cá nhân phụ trách và được theo dõi, đánh giá bằng kết quả cụ thể, lâu dài.