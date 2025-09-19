Hiện đại hóa công tác lưu trữ

Tại điểm cầu TP. Huế

Sáng 19/9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Lưu trữ 2024 và các văn bản quy định chi tiết đến UBND các tỉnh, thành phố và cấp xã, phường.

Tại điểm cầu UBND TP. Huế tham dự có ông Nguyễn Chí Tài, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 21/6/2024, có hiệu lực từ 1/7/2025. Luật gồm 8 chương, 65 điều, quy định toàn diện về quản lý tài liệu và cơ sở dữ liệu lưu trữ, nghiệp vụ lưu trữ, tài liệu có giá trị đặc biệt, lưu trữ tư nhân, dịch vụ lưu trữ, quản lý nhà nước và điều khoản thi hành.

Theo Bộ Nội vụ, việc ban hành Luật Lưu trữ 2024 nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục những bất cập trong công tác lưu trữ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Một điểm mới quan trọng là Luật bổ sung tài liệu lưu trữ tư vào thành phần Phông lưu trữ quốc gia, bảo đảm phông này phản ánh đầy đủ tài liệu của Việt Nam. Luật cũng quy định rõ thẩm quyền của Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan Trung ương trong việc ban hành thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ.

Về thời hạn nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử, Luật quy định tối đa 5 năm tính từ năm nộp vào lưu trữ hiện hành. Riêng tài liệu mật chỉ được nộp sau khi giải mật theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Luật yêu cầu tài liệu của HĐND, UBND cấp xã phải nộp vào lưu trữ lịch sử. Đây là bước khắc phục hạn chế nhiều năm qua khi khối lượng tài liệu ở cấp xã rất lớn nhưng cơ sở vật chất, nhân lực hạn chế khiến tình trạng hư hỏng, thất lạc còn xảy ra.

Một điểm tiến bộ khác là quy định về lưu trữ tài liệu điện tử. Luật khẳng định tài liệu lưu trữ số có giá trị pháp lý như thông điệp dữ liệu; đồng thời đề cập đến tài liệu tạo lập dạng số, bản số hóa, kho lưu trữ số, quy trình thu nộp, bảo quản, khai thác và hủy tài liệu điện tử hết giá trị.

Với tài liệu có giá trị đặc biệt, Luật đưa ra tiêu chí nội dung và hình thức để xác định, kế thừa và mở rộng khái niệm tài liệu quý, hiếm trong Luật Lưu trữ 2011.

Đặc biệt, Luật quy định ngày 3/1 hằng năm là Ngày Lưu trữ Việt Nam, nhằm khẳng định vai trò quan trọng của công tác lưu trữ và tri ân những người làm công tác này.