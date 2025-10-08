Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Xuân Nhi phát biểu tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Xuân Nhi nhấn mạnh: Việc triển khai thi hành 3 Luật này có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết, nhất là trong bối cảnh kiện toàn và đưa mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Do đó đòi hỏi tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, phát triển địa phương theo hướng nhanh và bền vững.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025 có nhiều nội dung đổi mới quan trọng. Cụ thể là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền, tạo cơ chế linh hoạt để chính quyền địa phương chủ động, sáng tạo hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; làm rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm giữa HĐND và UBND, giữa các cấp chính quyền địa phương; hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy Nhà nước tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ, hiện đại và gần dân hơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ngày 26/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025. Việc Quốc hội thông qua đạo luật này được đánh giá là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân; ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính là luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, duy trì trật tự, kỷ cương hành chính và phòng, chống vi phạm pháp luật trong tình hình mới. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính là yêu cầu cấp thiết, bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ máy Nhà nước và khắc phục kịp thời một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành thời gian qua.