  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 15/10/2025 12:42

Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế

HNN.VN - Ngày 15/10, Hồi đồng Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về công tác xã hội trên địa bàn TP. HuếĐưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực phát triển Phổ biến pháp luật về hành vi vi phạm hàng giả, không rõ nguồn gốc, quyền sở hữu trí tuệTuyên truyền, phổ biến các luật cần chú trọng đến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Xuân Nhi phát biểu tại hội nghị  

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Xuân Nhi nhấn mạnh: Việc triển khai thi hành 3 Luật này có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết, nhất là trong bối cảnh kiện toàn và đưa mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Do đó đòi hỏi tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, phát triển địa phương theo hướng nhanh và bền vững.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025 có nhiều nội dung đổi mới quan trọng. Cụ thể là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền, tạo cơ chế linh hoạt để chính quyền địa phương chủ động, sáng tạo hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; làm rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm giữa HĐND và UBND, giữa các cấp chính quyền địa phương; hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy Nhà nước tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ, hiện đại và gần dân hơn.

 Các đại biểu tham dự hội nghị 

Ngày 26/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025. Việc Quốc hội thông qua đạo luật này được đánh giá là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân; ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính là luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, duy trì trật tự, kỷ cương hành chính và phòng, chống vi phạm pháp luật trong tình hình mới. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính là yêu cầu cấp thiết, bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ máy Nhà nước và khắc phục kịp thời một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành thời gian qua.

Thái Bình
 Từ khóa:
phổ biếntriển khailuậtHội đồngSở Tư phápdữ liệuvi phạmhành chínhchính quyền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thu giữ hơn 450 bao thuốc lá nhập lậu

Chiều 8/10, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố thông tin, Đội Quản lý thị trường số 2, thuộc đơn vị vừa tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ P. N. (đường Lý Thái Tổ, phường Hương An, TP. Huế) do bà Nguyễn Thị P. N. làm giám đốc vì có dấu hiệu buôn bán thuốc lá nhập ngoại không rõ nguồn gốc.

Thu giữ hơn 450 bao thuốc lá nhập lậu
Cầu nối dân chủ trong chính quyền địa phương 2 cấp

HĐND xã, phường không còn là “cánh tay nối dài” của cấp trên, hoạt động nặng tính hình thức, mà trong mô hình mới, đại biểu được đặt vào vị trí gần dân nhất, chịu trách nhiệm trực tiếp trước cử tri.

Cầu nối dân chủ trong chính quyền địa phương 2 cấp
Tích hợp dữ liệu phục vụ chính quyền số

Để xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, thành phố Huế đã và đang đặt trọng tâm vào việc thu thập, tích hợp và thống nhất dữ liệu số. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là phương thức quản trị tạo sự minh bạch, hiệu quả và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Tích hợp dữ liệu phục vụ chính quyền số
Ứng phó bão số 11: Triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó hình thái thiên tai kép

Dự báo ngày 5-7/10/2025, bão số 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền nước ta, tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với cơn bão này.

Ứng phó bão số 11 Triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó hình thái thiên tai kép

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top