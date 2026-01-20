Tặng “tủ sách pháp luật” cho Trường THCS Vinh Thanh

Giúp học sinh hình thành thói quen tìm hiểu pháp luật

Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã trao tặng 200 đầu sách về pháp luật như: Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Luật Hình sự; các đầu sách về giảm nạn bạo lực học đường, tác phẩm về truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân và Bộ đội Biên phòng; các đầu sách về Bác Hồ, di tích lịch sử và văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế; các đầu sách về thể loại truyện, tranh phù hợp với lứa tuổi học sinh…

“Đây là hoạt động nhằm đổi mới và đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; hình thành thói quen học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho giáo viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân. Đồng thời, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên phòng Việt Nam đến giáo viên, học sinh, phát huy tính chủ động trong chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả trong sinh hoạt cộng đồng” - Trung tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Xuân nhấn mạnh.

Trước đó, Đồn Biên phòng Vinh Xuân cũng đã tặng 200 đầu sách cho nhà trường và học sinh Trường THCS Vinh Xuân.