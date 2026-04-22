Tiếp nhận, bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

HNN.VN - Ngày 28/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức hội nghị tiếp nhận, bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ CHQS thành phố. Hội nghị do Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố đồng chủ trì.

Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo thành phố kiểm tra, động viên lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũKỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 6 - Đoàn Phú Xuân anh hùng Xây dựng lực lượng vũ trang “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang thành phố tổ chức lễ báo công với Bác

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố phát biểu giao nhiệm vụ  

Tham dự có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Huế; Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế. Trong khi đó, Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Huế được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Việc điều động, luân chuyển cán bộ lần này diễn ra trong bối cảnh Huế đang đẩy mạnh xây dựng đô thị trực thuộc Trung ương, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác bàn giao được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tính liên tục, ổn định trong lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, việc bàn giao, tiếp nhận chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế không chỉ là yêu cầu trong công tác cán bộ mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm sự kế thừa, ổn định và phát triển liên tục của LLVT thành phố trong giai đoạn mới.

 Lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cán bộ được điều động, luân chuyển; đồng thời khẳng định LLVT thành phố giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn trọng điểm khu vực miền Trung, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cương vị mới, Bí thư Thành ủy Huế đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy kinh nghiệm, năng lực thực tiễn, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là xây dựng LLVT theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần tạo môi trường ổn định để thành phố phát triển nhanh, bền vững, nhất là trong bối cảnh Huế đang đẩy mạnh xây dựng đô thị trực thuộc Trung ương. Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Bí thư Thành ủy tin tưởng, với bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm công tác và tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình khẳng định, việc luân chuyển, bố trí cán bộ là chủ trương quan trọng nhằm rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết nội bộ, cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

THÁI BÌNH
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lực lượng vũ trang thành phố Huế:
Ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động

Chiều 22/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế:
Đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ báo cáo viên

Ngày 20/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 dành cho các đồng chí cấp ủy viên, báo cáo viên thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

Đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ báo cáo viên
Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng: Chủ động, tích cực bàn giao mặt bằng

Những ngày cuối tháng 3, dọc tuyến đường Nguyễn Hoàng, phường Kim Long, không khí thi công khẩn trương như một đại công trường. Cùng với máy móc đào xới, hàng chục hộ dân cũng tất bật tháo dỡ nhà cửa, chặt cây, bàn giao mặt bằng để dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng tăng tốc về đích.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng Chủ động, tích cực bàn giao mặt bằng
Hơn 400 người tham dự chương trình gặp mặt đồng hương Huế

Ngày 21/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình gặp mặt đầu xuân trong không khí ấm áp, nghĩa tình với sự tham dự của hơn 400 đại biểu, bà con đồng hương, doanh nhân và trí thức người Huế đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực phía Nam.

Hơn 400 người tham dự chương trình gặp mặt đồng hương Huế

