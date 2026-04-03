Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng: Chủ động, tích cực bàn giao mặt bằng

Trong thời gian thi công dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng, cổng chính của Trường tiểu học và THCS sẽ tạm đóng để đảm bảo an toàn

Tự nguyện tháo dỡ, bàn giao trước hạn

Hơn 150m² đất, nơi từng là cửa hàng tạp hóa tại số 71 Nguyễn Hoàng của bà Nguyễn Thị Xê hiện chỉ còn phần đất trống. “Tiền đền bù đã nhận, đường cũng làm tới nơi rồi thì mình chấp hành thôi. Làm trước để các hộ khác noi theo”, bà Nguyễn Thị Xê chia sẻ. Gia đình bà là một trong những hộ dân đã bàn giao mặt bằng trước thời hạn, được nhận khoản hỗ trợ 7,5 triệu đồng theo chính sách khuyến khích của dự án.

Không riêng bà Nguyễn Thị Xê, nhiều hộ dân dọc tuyến dù còn những trăn trở riêng, thậm chí có hộ chưa nhận tiền đền bù vẫn chủ động tháo dỡ tài sản để kịp tiến độ chung. Những căn nhà cấp 3, cấp 4 dần “lùi lại”, nhường chỗ cho tuyến đường mới hình thành.

Dọc tuyến Nguyễn Hoàng, các đội thi công gấp rút chặt cây, dỡ mái tôn, phá tường… Đoạn trước Trường Tiểu học số 2 Kim Long và Trường THCS Nguyễn Hoàng, máy móc hoạt động gần như suốt ngày để nhanh chóng hoàn thành việc đào nền, mở rộng mặt đường.

Chủ tịch UBND phường Kim Long Đồng Sỹ Toàn cho biết, ngay từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã xác định Dự án đường và cầu Nguyễn Hoàng là công trình trọng điểm. “Toàn tuyến có 134 hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành công tác xác định và đền bù giải phóng mặt bằng cho 134 hộ này. Phần lớn người dân đồng thuận, tạo điều kiện cho dự án triển khai đúng tiến độ”, ông Đồng Sỹ Toàn nói.

Theo ông Lê Tuấn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND phường, hiện khối lượng giải phóng mặt bằng đạt khoảng 95%. Khoảng 50 trường hợp hộ phụ đang được tiếp tục xem xét, giải quyết.

“Chúng tôi đã thành lập các tổ vận động, trực tiếp đến từng hộ để đối thoại, tháo gỡ vướng mắc. Trong tháng 3 này sẽ tập trung vận động các trường hợp còn lại, đặc biệt ưu tiên bàn giao mặt bằng đoạn từ Lý Nam Đế đến Phạm Thị Liên để kịp thi công cầu An Ninh Hạ”, ông Lê Tuấn Vĩnh cho hay.

Trước đó, ngày 16/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 đã ban hành thông báo quy định rõ thời hạn bàn giao mặt bằng, đồng thời đưa ra chính sách khen thưởng đối với các hộ tự nguyện bàn giao sớm. Đây được xem là “cú hích” giúp nhiều hộ dân quyết định tháo dỡ, bàn giao mặt bằng trước thời hạn.

Song song đó, UBND phường Kim Long cũng thành lập các đoàn vận động, tăng cường tuyên truyền, đối thoại trực tiếp để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách, từ đó tạo sự đồng thuận cao hơn, góp phần để dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Đảm bảo an toàn

Một trong những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm là đảm bảo an toàn cho học sinh khi việc thi công công trình diễn ra ngay trước cổng Trường Tiểu học số 2 Kim Long và THCS Nguyễn Hoàng, với hàng nghìn phụ huynh học sinh đưa đón, ra vào mỗi ngày.

Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Kim Long Nguyễn Thắng Duy thông tin, chính quyền đã làm việc với nhà trường và thống nhất đóng cổng chính để bàn giao mặt bằng thi công. Phụ huynh và học sinh sẽ di chuyển qua các cổng phụ để đảm bảo an toàn. Chúng tôi mong nhận được sự chia sẻ, phối hợp của người dân trong giai đoạn này.

Dự án đường và cầu Nguyễn Hoàng được xác định là một trong những công trình hạ tầng giao thông quan trọng của TP. Huế. Trong đó có hạng mục mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng dài khoảng 1,08km qua phường Kim Long, kết nối từ nút giao Lý Nam Đế - nút giao Kim Long - Nguyễn Phúc Nguyên.

Trước đó, cầu Nguyễn Hoàng đã thông xe kỹ thuật từ ngày 26/3/2025, vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả toàn tuyến, các đường dẫn, trong đó có đường Nguyễn Hoàng cần được hoàn thiện đồng bộ nhằm giảm tải cho Quốc lộ 1 và các tuyến nội đô, đồng thời mở ra không gian phát triển mới ở phía tây thành phố. Các khu đô thị, dịch vụ, du lịch dọc tuyến cũng được kỳ vọng sẽ hình thành, tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, việc khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến cũng sẽ mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách, đồng thời cải thiện điều kiện sống của người dân trong khu vực.

Dù vẫn còn một số trường hợp chưa đồng thuận, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và tinh thần hợp tác của đa số người dân, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án tại phường Kim Long đang đạt những kết quả tích cực.