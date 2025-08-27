Xây dựng lực lượng vũ trang “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

Lực lượng vũ trang thành phố đang được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” ngang tầm nhiệm vụ, Bộ CHQS thành phố tập trung triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong lực lượng Quân đội Nhân dân hiệu quả, sẵn sàng trước mọi tình huống.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố có những giải pháp nào để xây dựng LLVT theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”?

Đứng trước vận mệnh mới, cơ hội mới của dân tộc, LLVT thành phố cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện Đề án cải cách hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Đến nay, LLVT thành phố đã ổn định về mặt tổ chức biên chế, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phấn khởi, tin tưởng vào vận mệnh, tiền đồ của đất nước, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có phẩm chất, trình độ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Rèn luyện đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ chỉ huy và tư duy lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để thực hiện chủ trương xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh” và đến năm 2030 tiến lên hiện đại phải coi trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ khả năng chỉ đạo, tiếp cận, triển khai, làm chủ công nghệ hiện đại; đủ khả năng khai thác sử dụng các loại vũ khí trang bị mới; nhạy bén, linh hoạt ứng dụng chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực vào thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng vũ trang tổ chức diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố. Huy động sự tham gia tích cực, tự giác của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, các tổ chức, các lực lượng và toàn dân dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, trong đó LLVT giữ vai trò nòng cốt.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, địa phương tập trung xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên từng khu vực và địa bàn, bảo đảm liên hoàn, liên kết giữa các khu vực, mục tiêu, biên giới và nội địa; gắn các đồn, trạm biên phòng, các đơn vị, lực lượng đoàn thể địa phương, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” gắn với thế phòng thủ chung của Quân khu và cả nước. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, khu vực phòng thủ gắn với xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Nhiệm vụ của Bộ đội là “chiến đấu” và “sẵn sàng chiến đấu”. Trong thời bình nhiệm vụ ấy được đặt ra như thế nào đối với LLVT thành phố, thưa Đại tá?

Dù thời chiến hay thời bình, LLVT vẫn luôn xác định nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu, đồng thời phát huy truyền thống đội quân công tác, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. LLVT thành phố thường xuyên bám, nắm địa bàn, chú trọng làm tốt công tác dân vận, hoạt động đền ơn đáp nghĩa; sẵn sàng đi đầu khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng, tham gia phòng, chống dịch bệnh; chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên nhận thức đúng quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc cần.

Chúng tôi cảm ơn cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương luôn quan tâm, chăm lo, Nhân dân đồng thuận giúp đỡ LLVT thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và LLVT thành phố, lan tỏa phẩm chất truyền thống và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố, Đại tá có gì nhắn gửi với LLVT thành phố?

Trân trọng và tự hào với quá khứ, chúng ta càng vững tin vào hiện tại và tương lai. Những giá trị truyền thống đã và đang trở thành sức mạnh to lớn trên con đường xây dựng LLVT TP. Huế theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, nâng cao trình độ và năng lực SSCĐ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng TP. Huế ngày càng giàu đẹp, bản sắc văn hóa, xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn thử thách, phấn đấu vươn lên tầm cao mới, xứng đáng hơn nữa với truyền thống vẻ vang mà lớp lớp cha anh đi trước đã đổ máu xương để xây đắp nên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với 8 chữ vàng truyền thống: “Tấn công, Nổi dậy, Anh dũng, Kiên cường”.

Xin cảm ơn Đại tá!