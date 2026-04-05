Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế được phê chuẩn giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội cho đồng chí Nguyễn Đình Trung (thứ 6 từ phải sang). Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn Trưởng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đáng chú ý, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế được phê chuẩn giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Huế.

Việc kiện toàn vị trí này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước gắn với thực tiễn địa phương.

Lãnh đạo Quốc hội cũng đã tiến hành trao Nghị quyết phê chuẩn Trưởng Đoàn ĐBQH cho các đồng chí được bầu.

Trưởng Đoàn ĐBQH có vai trò quan trọng trong việc điều hành, tổ chức hoạt động của Đoàn; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; tổng hợp, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng. Đồng thời, Trưởng Đoàn cũng là đầu mối phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Việc sớm kiện toàn chức danh trưởng đoàn ngay tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề để các đoàn ĐBQH nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI thành phố Huế đối với đồng chí Nguyễn Thị Sửu.