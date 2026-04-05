Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế được phê chuẩn giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố

HNN.VN - Chiều 6/4, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự quan trọng, phê chuẩn và trao Nghị quyết bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các địa phương.

Chiều 6/4, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội cho đồng chí Nguyễn Đình Trung (thứ 6 từ phải sang). Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn Trưởng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đáng chú ý, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế được phê chuẩn giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Huế.

Việc kiện toàn vị trí này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước gắn với thực tiễn địa phương.

Lãnh đạo Quốc hội cũng đã tiến hành trao Nghị quyết phê chuẩn Trưởng Đoàn ĐBQH cho các đồng chí được bầu.

Trưởng Đoàn ĐBQH có vai trò quan trọng trong việc điều hành, tổ chức hoạt động của Đoàn; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; tổng hợp, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng. Đồng thời, Trưởng Đoàn cũng là đầu mối phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Việc sớm kiện toàn chức danh trưởng đoàn ngay tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề để các đoàn ĐBQH nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. 

Dịp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI thành phố Huế đối với đồng chí Nguyễn Thị Sửu. 

Lê Thọ
Hơn 400 người tham dự chương trình gặp mặt đồng hương Huế

Ngày 21/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình gặp mặt đầu xuân trong không khí ấm áp, nghĩa tình với sự tham dự của hơn 400 đại biểu, bà con đồng hương, doanh nhân và trí thức người Huế đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực phía Nam.

Tập trung cao độ, chuẩn bị chu đáo cho ngày hội non sông

Sáng 12/3, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Khe Tre. Cùng đi có lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và đại diện các sở, ngành liên quan.

